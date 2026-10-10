Kakva ludnica na Brdu: Čukarički dao gol posle 12 sekundi, Lazar Marković asistent (VIDEO)
Tek što je počeo meč, Brđani su poveli protiv Mačve.
Tek što se vratio u srpski fudbal, Lazar Marković je prvim dodirom pokazao koliko će značiti Čukaričkom.
Tokom prvog napada na utakmici, dobio je loptu na levoj strani, povukao je, a zatim "ostavio" za Šehovića koji je maestralnim udarcem sa ivice kaznenog prostora matirao Jovanovića.
Čukarički nije na dobar način započeo sezonu, nalazi se u rezultaskoj krizi i sigurno je da će mu dovođenje igrača Markovićevih kvaliteta dosta značiti.
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