Fudbal

Kakva ludnica na Brdu: Čukarički dao gol posle 12 sekundi, Lazar Marković asistent (VIDEO)

В.М.

10. 10. 2026. u 17:33

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Tek što je počeo meč, Brđani su poveli protiv Mačve.

Каква лудница на Брду: Чукарички дао гол после 12 секунди, Лазар Марковић асистент (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/superligasrbije_official

Tek što se vratio u srpski fudbal, Lazar Marković je prvim dodirom pokazao koliko će značiti Čukaričkom.

Tokom prvog napada na utakmici, dobio je loptu na levoj strani, povukao je, a zatim "ostavio" za Šehovića koji je maestralnim udarcem sa ivice kaznenog prostora matirao Jovanovića.

Čukarički nije na dobar način započeo sezonu, nalazi se u rezultaskoj krizi i sigurno je da će mu dovođenje igrača Markovićevih kvaliteta dosta značiti.

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