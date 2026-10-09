"Više smo se bavili sobom": Andrej Žakelj se oglasio pred utakmicu Crvena zvezda - Budućnost

BUDUĆNOST protiv Crvene zvezde u ABA ligi želi da popravi utisak posle ubedljivog poraza u Evrkupu od Napolija (93:75).

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Slovenački stručnjak je istakao da njegova ekipa treba najpre da gleda sebe i svoju igru, pa tek onda rivala.

- Više nego protivnikom, u ova dva dana bavili smo se samim sobom. Moramo da pokažemo reakciju kada je reč o pristupu i karakteru. To je najbitnije. Tek onda možemo da pričamo o protivniku i taktici. Na tome smo najviše radili i o tome razgovarali - rekao je Žakelj, a prenele "Vijesti".

Kratko se dotakao i protivnika.

- Što se protivnika tiče, znamo protiv koga igramo. Igraju sve bolje iz utakmice u utakmicu i očekuje nas veoma težak meč - zaključio je Žakelj.

Budućnost je sezonu otvorila pobedom nad Krkom (77:72). Crvena zvezda je poražena od FMP-a (89:90).

Podsetimo, utakmica crveno-belih i tima iz Podgorice igra se u subotu od 21 čas u dvorani "Aleksandar Nikolić".

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