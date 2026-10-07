MNOGO JE PARA ULOŽENO ZA RUŠENJE DRŽAVE: Vučić o predizbornoj kampanji "studentske liste" i opozicije

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, izjavio je večeras gostujući na TV Informer da će predstojeći izbori biti neizvesni i teški, navodeći da su se, kako je rekao, ujedinili svi koji su protiv njega i da je u kampanju protiv vlasti uloženo mnogo novca.

Foto: Printskrin Informer TV

- Ovo će biti neizvesna i teška utakmica, što je logično. Ne treba to ljudi da misle jer su oni mudri, nego su se ujedinili svi koji su protiv. Potrli su svaku ideju, princip, idemo na izbore jer mrzimo jednog čoveka, da ga srušimo iako nema funkciju. Ne nudimo ništa. To je sramota čitati – onaj njihov program. To je na nivou deteta od 14 godina i ono bi bolje sastavilo. Svaku debatu su izgubili, na druge neće da idu. Mnogo je para ušlo za rušenje države. Ako vi date milijardu i trista miliona za kablovski sektor, date preko 5 milijardi evra. Kada to sve date, nije se lako tome suprotstaviti. Nemate ni argumentaciju sa druge strane. Pojedinačno, kao pripadnike jedne stranke, mogao sam da kažem da smo najsnažniji - rekao je Vučić.

Govoreći o predstojećoj izbornoj trci, Vučić je naveo da su se njegovi politički protivnici okupili oko jednog cilja i ocenio da je njihova kampanja usmerena pre svega na njegovo političko uklanjanje.

- Svi su se udružili, bio sam iznenađen odlukom socijalista, njihovo pravo. Karić, pa ovaj, pa onaj da oduzimaju glasove. Da izgubimo 6 ili 7 posto. Videli ste kako odustaju jedni, pa drugi, izborna nevidljiva ruka ih izvlači iz utakmice. Prihvaćena lista od strane RIK-a – Parandilović, Aleksić, Ćuta, pa povučena. Čestitam Đilasu i ovima što su ostali, iako znate šta mislim o njima, jer su ostali da se bore za svoje ideje - kazao je Vučić.

On je, govoreći o povlačenju pojedinih izbornih lista, naveo da je to uticalo na raspored snaga pred izbore i ponovio da očekuje tešku izbornu utakmicu.