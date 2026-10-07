Politika

"IZNAD SVIH NJIH JE PLENUM" Vučić: Oni žele da odvoje Vojvodinu od Srbije

В.Н.

07. 10. 2026. u 21:40

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PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je na televiziji Informer da lideri "studentske" liste žele da odvoje Vojvodinu od Srbije.

ИЗНАД СВИХ ЊИХ ЈЕ ПЛЕНУМ Вучић: Они желе да одвоје Војводину од Србије

Foto: Printscreen

-  Značajan deo ljudi u Valjevu kaže da ih to ne zanima. Bakić je ideološki lider "Studentske" liste. Čanak se ne hvata za nos, ovo su njegovi ideološki poslušnici na severu Srbije. Stavio je pozivni broj na Vojvodinu. Predložio da se zemlja naša zove Republika Srbija i Vojvodina. Možemo da damo Srbiji Surčin, a sve drugo pripada Vojvodini pošto je sa druge strane Save. I on, i Bakić i Pajtić su ideolozi. Iznad svih njih je plenum. Ne znate ko je plenum. Ne znate ko ga plaća. Važno je da nešto sruši - kaže Vučić.

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