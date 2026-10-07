LAVROV UPOZORAVA: Evropa popustljiva prema oživljavanju nacizma

EVROPA očigledno zauzima popustljiv stav prema ponovnom bujanju nacizma, koji se pojavljuje u čitavom nizu država, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Foto: Tanjug/AP/Iori Sagisawa

Lavrov je učestvovao na sednici Saveta šefova diplomatija država članica ZND u Turkmenistanu.

- Delimo zajednički stav o potrebi očuvanja istorijskog sećanja, posebno s obzirom na to da Evropa trenutno zauzima izrazito popustljiv stav prema oživljavanju nacizma – pojavi koja se uočava u nizu zemalja uz prećutno odobravanje vladajućih krugova - rekao je Lavrov na konferenciji za novinare posle sastanka.

On je istakao da se temi istorijskog sećanja uvek pridaje prioritetan značaj među zemljama ZND.

(Sputnjik)