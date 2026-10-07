Ibrahim Erkan i zvanično imenovan za sportskog direktora ABA lige
Ibrahim Erkan je danas i zvanično imenovan za sportskog direktora ABA lige, saopšteno je iz regionalnog takmičenja.
- ABA liga je završila strukturu novog sportskog odeljenja, pošto je Ibrahim Erkan, koji je izabran većinom glasova članova kompanije, danas zvanično preuzeo funkciju sportskog direktora regionalnog takmičenja. Podsetimo se da je Migel Anhel Perez prethodno imenovan za novog predsednika Sudijske komisije, dok je Robert Brdar preuzeo funkciju disciplinskog sudije - stoji u saopštenju ABA lige.
Dodaje se da je Erkan (43) sportski rukovodilac sa više od 15 godina iskustva u međunarodnom košarkaškom menadžmentu, organizovanju takmičenja i organizovanju događaja.
- Poseduje dokazano iskustvo u pregovorima sa različitim zainteresovanim stranama, uključujući istorijske okvirne sporazume sa sindikatima igrača i sudija na panevropskom nivou. Pouzdani je savetnik federacija, liga i klubova, sa dubokim znanjem u oblasti operativne izvrsnosti, sistema licenciranja i strateškog razvoja - zaključuju iz ABA lige.
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