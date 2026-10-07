Vesprem prejak za Partizan: Novi poraz crno-belih u Ligi šampiona

Crno-beli nemoćni protiv svetskog klupskog šampiona.

FOTO: N. Skenderija

Rukometaši RK Partizan pretrpeli su poraz na domaćem terenu od mađarskog i svetskog klupskog šampiona RK Vesprem sa (26:37) u utakmici 3. kola Lige šampiona u dvorani „Aleksandar Nikolić“ u Beogradu.

Mađarski sastav, koji je ujedno i aktuelni osvajač IHF Super Globe turnira, opravdao je ulogu favorita i slavio u elitnom takmičenju.

Hrabro su crno-beli ušli u ovaj meč. Izabranici trenera Raula Gonzalesa nisu imali previše respekta prema svetskom šampionu. Partizan je nošen sjajnom podrškom navijača u punom „Pioniru“ bolje otvorio utakmicu i poveo na samom startu meča sa 3:1.



Kvalitet gostiju je brzo došao do izražaja. Mađarski šampion je uspeo da konsoliduje redove, pojača odbranu i serijom golova napravi preokret, čime je preuzeo punu kontrolu nad rezultatom i imao pet golova prednosti pri odlasku na obavezni odmor.



Kao i na prethodnim mečevima u Ligi šampiona, crno-beli su skupo platili mladost i jeftine tehničke greške. Iskusni gosti su to surovo kažnjavali kroz brzu tranziciju i lake golove iz kontranapada. Partizan se borio tokom celog meča, ali bez rešenja da ozbiljnije ugrozi prednost vrhunskog tima kakav je Vesprem, pa je tako na kraju doživeo i novi poraz.

Parni valjak posle prva tri kola u grupi A i dalje traži svoje prve bodove u eliti, pošto je prethodno poražen od Fuhse Berlina i Porta. Sa druge strane, Vesprem je zadržao maksimalan učinak i ostao na liderskoj poziciji na tabeli.