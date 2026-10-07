Utakmica Evrokupa u znaku Partizana: Sale Đorđević, Karaičić, Aleksa, Majk...

Nekadašnji pomoćnik Željka Obradovića nije se dobro proveo ove večeri, i to na domaćem terenu.

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Košarkaši Bahčešehira savladali su Balkan u Botevgradu sa ubedljivih 101:60 u drugom kolu Evrokupa i tako ostali maksimalni na početku takmičenja.

Ekipa Saše Đorđevića, legende Partizana, pitanje pobednika rešila je praktično već do odlaska na veliki odmor. Posle 24:16 u prvoj četvrtini, turski tim je u drugoj deonici napravio ogromnu razliku i na poluvremenu vodio sa čak 53:21.

Balkan, koga sa klupe predvodi bivši pomoćni trener Željka Oradovića u Partizanu Bogdan Karaičić, ni u nastavku nije uspeo da pronađe odgovor. Bahčešehir je treću četvrtinu dobio sa 29:20, dok je poslednjih deset minuta završeno nerešeno, pa je razlika na kraju iznosila 41 poen.

Posebno su se istakli Aleksa Avramović i Ajzea Majk, bivši igrači Partizana. Srbin je utakmicu završio sa 15 poena, dok je Kanađanin dodao 14, uz pet skokova.

U pobedničkom sastavu po 12 poena postigli su Dejmien Inglis, Malakaj Flin i Tajler Kavana, dok je Kenan Sipahi ubacio 11. Kod Balkana su najefikasniji bili Konstantin Toškov sa 11 i Martin Sotirov sa 10 poena.

Bahčešehir je tako upisao drugu pobedu, dok je Balkan, debitant u Evrokupu, i posle dva kola bez trijumfa.