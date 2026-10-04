Zvanično! Potpisao Donatas Motejunas

Ugovor važi do kraja tekuće sezone.

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Donatas Motejunas nastavlja karijeru u Grčkoj, gde je dogovorio saradnju sa PAOK-om do kraja sezone 2026/27. Iskusni litvanski centar tako će postati još jedno iskusno pojačanje u timu Andree Trinkijrija, nekadašnjeg trenera Partizana.

Motiejunas je u četvrtak stigao u Solun, obavio lekarske preglede i potom ozvaničio saradnju sa novim klubom.

Za PAOK će igrati 36-godišnjak koji je prethodne sezone bio član Crvene zvezde, kao pozajmljeni košarkaš Monaka. Pre toga je četiri godine nosio dres francuskog kluba, sa kojim je osvojio dve titule prvaka Francuske i nacionalni kup.

Njegov period u Beogradu završen je tokom prošle sezone, kada je odstranjen iz ekipe koju je tada vodio Saša Obradović. Deo javnosti smatrao je da je ta odluka nepravedna, a nakon Motejunasovog precrtavanja Zvezda je ušla u seriju lošijih rezultata.

Litvanac iza sebe ima i značajno NBA iskustvo. Za Hjuston, Nju Orleans i San Antonio odigrao je ukupno 262 utakmice, dok je u Evroligi upisao 187 nastupa.

Sa reprezentacijom Litvanije osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu 2013. godine.