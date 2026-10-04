Superkompjuter izračunao: Grci idu na Evropsko prvenstvo! Evo kakva sudbina čeka Orlove!

Izabranici selektora Veljka Paunovića poraženi su od "helena" (1:2) na stadionu "Rajko Mitić".

FOTO: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ nr

Fudbalska reprezentacija Srbije je takmičenje u Ligi nacija otvorila sa tri poraza (Grčka, Holandija i Nemačka), a priliku da popravi utisak imaće večeras u Ajndhovenu protiv "lala" (20.45).

U međuvremenu, superkompjuter „Football Meets Data“ je izračunao šanse svih evropskih selekcija koje bi se plasirale na EP 2028. na Ostrvu, a zanimljivo će se na njemu naći i četa Ivana Jovanovića.

"Heleni" su sa dve pobede i remijem pokazali kvalitet u Ligi nacija, ali veliki cilj je Evropsko prvenstvo kroz četiri godine. Grčka nije bila učesnik potonjeg Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku, pa su im misli usmerene ka britanskim stadionima i narednom velikom takmičenju.

🇪🇺 EURO 2028 qualification chances across all simulations (as of 4 Oct): ~100% 🇪🇸 Spain 99.9% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 99% 🇵🇹 Portugal 99% 🇫🇷 France 97% 🇧🇪 Belgium 97% 🇳🇱 Netherlands 96% 🇨🇭 Switzerland 95% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland 95% 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 94% 🇮🇪 Ireland 93% 🇩🇪 Germany 93% 🇮🇹 Italy 93% 🇳🇴 Norway 89% 🇭🇷 Croatia 85% 🇩🇰 Denmark 85% 🇬🇷 Greece 83% 🇦🇹 Austria 71% 🇹🇷 Türkiye 69% 🇸🇪 Sweden 57% 🇺🇦 Ukraine 55% ☘️ Northern Ireland 54% 🇷🇸 Serbia 47% 🇽🇰 Kosovo 47% 🇵🇱 Poland 47% 🇨🇿 Czechia 46% 🇭🇺 Hungary 44% 🇸🇰 Slovakia 43% 🇸🇮 Slovenia 39% 🇧🇦 BiH 29% 🇮🇸 Iceland 24% 🇦🇱 Albania 24% 🇬🇪 Georgia 23% 🇮🇱 Israel 18% 🇷🇴 Romania 16% 🇲🇪 Montenegro 16% 🇫🇮 Finland 13% 🇲🇰 North Macedonia 9% 🇧🇾 Belarus 3% 🇱🇺 Luxembourg 3% 🇪🇪 Estonia 2% 🇧🇬 Bulgaria 2% 🇫🇴 Faroe Islands 2% 🇰🇿 Kazakhstan 1% 🇦🇲 Armenia 1% 🇨🇾 Cyprus 1% 🇦🇿 Azerbaijan 1% 🇲🇹 Malta 0.4% 🇲🇩 Moldova 0.4% 🇱🇹 Lithuania 0.2% 🇱🇻 Latvia 0.02% 🇬🇮 Gibraltar 👉 Full EURO 2028 scenarios and projections available in our Simulator — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 4, 2026

Njihova reprezentacija ima dobre šanse da bude u prvoj grupi nosilaca na kvalifikacionom žrebu, koji će se održati u Belfastu 6. decembra, i samim tim je jaka, a FMD joj daje gotovo sigurno prisustvo na velikom događaju.

Posle Španije (100% sigurna da će biti na EVRO 2028), slede domaćin Engleska, Portugal i Francuska koji su blizu apsolutnog plasmana. Sa više od 90% šansi su: Belgija, Holandija, Švajcarska, Škotska, Vels, Irska, Nemačka, Italija, Norveška... Nasuprot tome, srpskoj reprezentaciji daje svega 54 posto šansi da se domognu završnog takmičenja.

Podsetimo, domaćini narednog, 18. po redu, šampionata Evrope biće: Engleska, Škotska, Vels, Republika Irska i Severna Irska.

Takmičenje traje od 9. juna do 9. jula, a finale će se igrati na londonskom Vembliju.

PROGNOZA SUPERKOMPJUTERA ZA PLASMAN NA EVRO 2028.

Šanpija 100%

Engleska 99,9%

Portugal, Francuska 99%

Belgija, Holandija 97%

Švajcarska 96%

Škotska, Vels 95%

Republika Irska 94%

Nemačka, Italija, Norveška 93%

Hrvatska 89%

Danska, Grčka 85%

Austrija 83%

Turska 71%

Švedska 69%

Ukrajina 57%

Severna Irska 55%

Srbija 54%

Poljska, Češka, tzv. Kosovo 47%

Mađarska 46%

Slovačka 44%

Slovenija 43%

Bosna i Hercegovina 39%

Island 29%

Albanija, Gruzija 24%

Izrael 23%

Rumunija 18%

Finska, Crna Gora 16%

Severna Makedonija 13%

Belorusija 9%

Luksemburg, Estonija 3%

Bugarska, Farska Ostrva, Kazahstan 2%

Jermenija, Kipar, Azerbejdžan, Malta 1%

Moldavija, Litvanija 0,4%

Letonija 0,02%

Gibraltar 0,02%

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