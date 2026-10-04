Superkompjuter izračunao: Grci idu na Evropsko prvenstvo! Evo kakva sudbina čeka Orlove!
Izabranici selektora Veljka Paunovića poraženi su od "helena" (1:2) na stadionu "Rajko Mitić".
Fudbalska reprezentacija Srbije je takmičenje u Ligi nacija otvorila sa tri poraza (Grčka, Holandija i Nemačka), a priliku da popravi utisak imaće večeras u Ajndhovenu protiv "lala" (20.45).
U međuvremenu, superkompjuter „Football Meets Data“ je izračunao šanse svih evropskih selekcija koje bi se plasirale na EP 2028. na Ostrvu, a zanimljivo će se na njemu naći i četa Ivana Jovanovića.
"Heleni" su sa dve pobede i remijem pokazali kvalitet u Ligi nacija, ali veliki cilj je Evropsko prvenstvo kroz četiri godine. Grčka nije bila učesnik potonjeg Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku, pa su im misli usmerene ka britanskim stadionima i narednom velikom takmičenju.
Njihova reprezentacija ima dobre šanse da bude u prvoj grupi nosilaca na kvalifikacionom žrebu, koji će se održati u Belfastu 6. decembra, i samim tim je jaka, a FMD joj daje gotovo sigurno prisustvo na velikom događaju.
Posle Španije (100% sigurna da će biti na EVRO 2028), slede domaćin Engleska, Portugal i Francuska koji su blizu apsolutnog plasmana. Sa više od 90% šansi su: Belgija, Holandija, Švajcarska, Škotska, Vels, Irska, Nemačka, Italija, Norveška... Nasuprot tome, srpskoj reprezentaciji daje svega 54 posto šansi da se domognu završnog takmičenja.
Podsetimo, domaćini narednog, 18. po redu, šampionata Evrope biće: Engleska, Škotska, Vels, Republika Irska i Severna Irska.
Takmičenje traje od 9. juna do 9. jula, a finale će se igrati na londonskom Vembliju.
PROGNOZA SUPERKOMPJUTERA ZA PLASMAN NA EVRO 2028.
Šanpija 100%
Engleska 99,9%
Portugal, Francuska 99%
Belgija, Holandija 97%
Švajcarska 96%
Škotska, Vels 95%
Republika Irska 94%
Nemačka, Italija, Norveška 93%
Hrvatska 89%
Danska, Grčka 85%
Austrija 83%
Turska 71%
Švedska 69%
Ukrajina 57%
Severna Irska 55%
Srbija 54%
Poljska, Češka, tzv. Kosovo 47%
Mađarska 46%
Slovačka 44%
Slovenija 43%
Bosna i Hercegovina 39%
Island 29%
Albanija, Gruzija 24%
Izrael 23%
Rumunija 18%
Finska, Crna Gora 16%
Severna Makedonija 13%
Belorusija 9%
Luksemburg, Estonija 3%
Bugarska, Farska Ostrva, Kazahstan 2%
Jermenija, Kipar, Azerbejdžan, Malta 1%
Moldavija, Litvanija 0,4%
Letonija 0,02%
Gibraltar 0,02%
Preporučujemo
Alimpijeviću stigle lepe vesti: Vratio se reprezentativac Srbije!
04. 10. 2026. u 16:45
Bibars Natho: "Bio je plan da postanem sportski direktor Partizana, a onda..."
04. 10. 2026. u 16:35
Senzacija! Sabalenka poražena od anonimne teniserke
04. 10. 2026. u 07:40
Novak Đoković u polufinalu Pekinga
04. 10. 2026. u 15:48
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Hrvati gledaju i ne veruju! Evo kako su njihovi mediji reagovali na istorijski "šamar" od Engleske
Katastrofa na "Rujevici", samo se tako može opisati debakl koji je Hrvatska doživela od Engleske ove subote u Ligi nacija, 0:7!
03. 10. 2026. u 20:10
Oglasio se KK Partizan: "Zbog kazne, meč će biti odigran bez prisustva navijača..."
Oglasio se KK Partizan.
03. 10. 2026. u 13:09
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)