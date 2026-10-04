"Sjajan je osećaj konačno pobediti! Maks Ferštapen nakon prve pobede u sezoni

Vozač Red Bula Holanđanin Maks Ferštapen izjavio je danas da je ponosan na sve u timu posle pobede na Velikoj nagradi Bahreina u šampionatu Formule 1 na stazi Sepang u Maleziji.

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Ferštapen je na stazi Sepang zabeležio 72. pobedu u karijeri, a prvu u ovoj sezoni.

- Bila je to sjajna trka. Sjajan je osećaj konačno pobediti ove sezone. Veoma sam ponosan na sve u timu. Mnogo toga se dogodilo na stazi - nisam imao pogon na startu i morao sam da čekam da se on aktivira. Doneli smo pravu odluku kada smo promenili gume. Išli smo korak po korak napred. 'Sejti kar' je na kraju izašao na stazu, ali smo sve imali pod kontrolom. Pobeda u našoj prvoj godini sa novim motorom je veoma impresivna - rekao je Ferstapen, preneo je francuski Ekip.

Drugo mesto na VN Bahreina osvojio je vozač Mercedesa Kimi Antoneli.

- Danas smo uradili maksimum. Čestitam Ferštapenu i Red Bulu na neverovatnom vikendu. Pred nama je mnogo posla, mučili smo se više nego ranije. Mogu da kažem da sam imao sreće što sam završio na drugom mestu. Bila je to veličanstvena trka, a navijači su bili fantastični - naveo je Antoneli.

Vozač Ferarija Luis Hamilton je zauzeo treće mesto na VN Bahreina.

- Čestitam Ferštapenu! Trka je bila teška, a mi nismo napravili pravi izbor na startu. Mislio sam da je trka za nas gotova, ali sam ostao pribran. Sve je išlo dobro tokom zaustavljanja u boksu, uspeli smo da preokrenemo situaciju. Ovo je najbolja trka koju smo ovde vozili", istakao je Hamilton.

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Antoneli sa 320 bodova, dok je njegov timski kolega Džordž Rasel drugi sa 236. Hamilton je treći sa 214 bodova.

Naredna trka u šampionatu F1 biće održana 11. oktobra za Veliku nagradu Singapura.



