Hrvati gledaju i ne veruju! Evo kako su njihovi mediji reagovali na istorijski "šamar" od Engleske
Katastrofa na "Rujevici", samo se tako može opisati debakl koji je Hrvatska doživela od Engleske ove subote u Ligi nacija, 0:7!
Ne mogu da veruju hrvatski mediji šta je njihova reprezentacija doživela ove subote, znalo se da je Engleska bolja od njih, ali pobedu od 7:0 niko nije očekivao.
Najjasniji je bio Indeks.hr koji je rekao brutalnu istinu u tekstu "Očajna Hrvatska doživela najteži poraz u povijesti".
Nešto "blaže" u naslovu, ali ne i u analizi utakmice bio je Večernji list, "Engleska protutnjala Rujevicom i nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti (0:7)".
Možda najbrutalniji od svih portala bio je Jutanji list koji nije štedeo reči nakon istorijske katastrofe u tekstu "Crni dan hrvatskog nogometa: Povijesni raspad i najgori poraz ikad! Hrvatska - Engleska 0:7".
Sve u svemu, pljušte istorijske kritike na račun reprezentacije koja dugo nije izgledala ovako loše i očigledno je da će joj trebati vremena da se privikne na promenu selektora.
Bilić je očajno započeo svoj mandat, njegova četa prima veliki broj golova, nešto što je godinama bilo nekarakteristično za "kockaste" i ako ovako nastave, pitanje je koliko će savez trpeti nekadašnjeg trenera Vest Hema, Bešiktaša, Vest Bromviča...
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