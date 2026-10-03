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VENERA KREĆE RETROGRADNIM HODOM Astro savet za subotu, 3.oktobar: Evo šta to znači i koji su znaci najosetljiviji

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

03. 10. 2026. u 07:00

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VENERA, planeta ljubavi i novca, 3. oktobra kreće retrogradnim hodom sa osmog stepena Škorpije, znaka u kome njen uticaj oslabljen i izvitopren.

ВЕНЕРА КРЕЋЕ РЕТРОГРАДНИМ ХОДОМ Астро савет за суботу, 3.октобар: Ево шта то значи и који су знаци најосетљивији

Foto: Deposit/ NewAfrica

Osmi stepen simbolizuje novac i strast, pa donosi finansijske i ljubavne probleme, kao i povratak starih partnera ili nerešenih problema u vezama.

Venera pravi napete aspekte sa Marsom u Lavu,  Plutonom u Vodoliji, obrazujući planetarnu konfiguraciju T-krst koju čine dva kvadrata (između Venere i Marsa i između Venere i Plutona). 

Četvrti krak ovog krsta pripada temeljnom, pouzdanom znaku Bika, koji predstavlja izlaz iz napetih situacija. To znači da Bikovska smirenost, tolerancija, pouzdanost i odgovornost, mogu da pomognu u prevazilaženju ljubavnih, poslovnih ili finansijskih problema. 

Ovo se najviše odnosi na osobe rođene u prvoj dekadi znaka i podznaka Škorpije, Vodolije, Bika i Lava.

Danas takođe imamo poslednju Mesečevu četvrt na desetom stepenu Raka, koja obrazuje napete aspekte sa Neptunom i Saturnom u Ovnu donoseći rasprave u porodici, naročito sa ženama, kao i probleme sa nekretninama i privatnim biznisom.

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