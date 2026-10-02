Košarka

Katastrofa za Efes: DŽejms operisan, Amerikanac završio sezonu! Evo koliko će pauzirati!

С.С.

02. 10. 2026. u 19:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Najbolji strelac Evrolige napustio na nosilima parket Beogradske arene.

Катастрофа за Ефес: Џејмс оперисан, Американац завршио сезону! Ево колико ће паузирати!

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su prvu pobedu u Evroligi ove sezone savladavši turski Efes pred "delijama" sa 77:72.

Najbolji strelac u istoriji najelitnijeg evropskog takmičenja Majk Džejms, ovaj meč neće pamti po dobrom, jer ga je završio pre vremena zbog strašne povrede.

Amerikanac je doživeo je kidanje Ahilove tetive i čeka ga duga pauza posle operacije, koja je izvršena u petak, što je potvrdio klub iz Istanbula:

"Košarkaš Anadolu Efesa Majk Džejms podvrgnut je operaciji Ahilove tetive nakon povrede koju je doživeo u jučerašnjoj utakmici protiv Crvene zvezde.

Džejmsu je operaciju reparacije Ahilove tetive izveo vanredni profesor doktor Kerem Ulku.

Lekar Anadolu Efesa Ugur Diličikik saopštio je da se, u zavisnosti od toka postoperativnog oporavka i rehabilitacije, očekuje da će Džejms biti van terena između sedam i devet meseci.

To znači da Efes u narednom periodu neće moći da računa na jednog od najvažnijih igrača, a povratak na teren zavisiće od toka rehabilitacije", piše u saopštenju Efesa.

БОНУС ВИДЕО: Топ 10 најбољих поентера у НБА

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Radnici iz Srbije na udaru novih pravila u Nemačkoj: Velika promena stiže od 2027. godine

Radnici iz Srbije na udaru novih pravila u Nemačkoj: Velika promena stiže od 2027. godine