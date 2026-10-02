Katastrofa za Efes: DŽejms operisan, Amerikanac završio sezonu! Evo koliko će pauzirati!
Najbolji strelac Evrolige napustio na nosilima parket Beogradske arene.
Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su prvu pobedu u Evroligi ove sezone savladavši turski Efes pred "delijama" sa 77:72.
Najbolji strelac u istoriji najelitnijeg evropskog takmičenja Majk Džejms, ovaj meč neće pamti po dobrom, jer ga je završio pre vremena zbog strašne povrede.
Amerikanac je doživeo je kidanje Ahilove tetive i čeka ga duga pauza posle operacije, koja je izvršena u petak, što je potvrdio klub iz Istanbula:
"Košarkaš Anadolu Efesa Majk Džejms podvrgnut je operaciji Ahilove tetive nakon povrede koju je doživeo u jučerašnjoj utakmici protiv Crvene zvezde.
Džejmsu je operaciju reparacije Ahilove tetive izveo vanredni profesor doktor Kerem Ulku.
Lekar Anadolu Efesa Ugur Diličikik saopštio je da se, u zavisnosti od toka postoperativnog oporavka i rehabilitacije, očekuje da će Džejms biti van terena između sedam i devet meseci.
To znači da Efes u narednom periodu neće moći da računa na jednog od najvažnijih igrača, a povratak na teren zavisiće od toka rehabilitacije", piše u saopštenju Efesa.
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