Katastrofa za Efes: DŽejms operisan, Amerikanac završio sezonu! Evo koliko će pauzirati!

Najbolji strelac Evrolige napustio na nosilima parket Beogradske arene.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su prvu pobedu u Evroligi ove sezone savladavši turski Efes pred "delijama" sa 77:72.

Najbolji strelac u istoriji najelitnijeg evropskog takmičenja Majk Džejms, ovaj meč neće pamti po dobrom, jer ga je završio pre vremena zbog strašne povrede.

Amerikanac je doživeo je kidanje Ahilove tetive i čeka ga duga pauza posle operacije, koja je izvršena u petak, što je potvrdio klub iz Istanbula:

"Košarkaš Anadolu Efesa Majk Džejms podvrgnut je operaciji Ahilove tetive nakon povrede koju je doživeo u jučerašnjoj utakmici protiv Crvene zvezde.

Dün oynadığımız Kızılyıldız karşılaşmasında sakatlanan Mike James’e Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından aşil tendonu onarımı ameliyatı uygulandı.



Doktorumuz Uğur Diliçıkık, ameliyat sonrası tedavi sürecinin seyri doğrultusunda oyuncumuzun sahalardan 7-9 ay uzak kalacağının… pic.twitter.com/TSDNu3cpOV — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 2, 2026

Džejmsu je operaciju reparacije Ahilove tetive izveo vanredni profesor doktor Kerem Ulku.

Lekar Anadolu Efesa Ugur Diličikik saopštio je da se, u zavisnosti od toka postoperativnog oporavka i rehabilitacije, očekuje da će Džejms biti van terena između sedam i devet meseci.

To znači da Efes u narednom periodu neće moći da računa na jednog od najvažnijih igrača, a povratak na teren zavisiće od toka rehabilitacije", piše u saopštenju Efesa.

БОНУС ВИДЕО: Топ 10 најбољих поентера у НБА