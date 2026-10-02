CRVENA ZVEZDA NA PARTIZAN: U prostorijama Odbojkaškog saveza Srbije odrećeni parovi osmine finala Kupa Srbije u obe konkurencije
U PROSTORIJAMA Odbojkaškog saveza Srbije održan je žreb za osminufinala Kupa Srbije u obe konkurencije. Kod dama najzanimljviji dueli su između Železničara i Srema i Crvene zvezde i Spartaka SU, a kod muškaraca derbi je okršaj VGSK i Partizana. Trofeje brane Ub i Radnički.Odbojkaši Crvene zvezde dočekače Partizan iz Bača.
Parovi osminefinala Kupa Srbije kod odbojkašica, 13. i 14. oktobra: TENT - Crno-bele 011, Jedinstvo SP- Beograd, Ub - Zlatibor, Železničar - Srem, Crvena zvezda - Spartak SU, Radnički BG - Napredak 037, Jedinstvo UE - Radnički KG, Partizan - Novi Pazar.
Kod mušakaraca, 27. i 28. oktobra sastaju se: Radnički - Dubočica, Crvena zvezda - Partizan Bač, Spartak SU - Laki star, Karađorđe - Novi Pazar, Takovo - Ribnica, Vojvodina - Jedinstvo SP, Mladi radnik - Niš, VGSK - Partizan.
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