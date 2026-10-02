Srbin morao da "tera" zvezdu tima van terena: Rekao mi je - Ne izlazim!

Iako je bio povređen, Colis nije želeo napolje

AP Photo/Giannis Papanikos

Fudbalska reprezentacija Grčke nastavila je sjajan niz u Ligi nacija i posle remija sa Holandijom (2:2) na solunskoj „Tumbi“ ostala na vrhu tabele, ali je meč obeležila i jedna nesvakidašnja situacija u režiji srpskog stručnjaka Ivana Jovanovića i krilnog napadača Hristosa Colisa.

Colis je doživeo povredu već u ranoj fazi meča, a u 18. minutu selektor je doneo odluku da ga povuče iz igre. Međutim, 24-godišnji fudbaler nije želeo ni da čuje za izlazak sa terena, pa je nastala prava drama kraj aut-linije.

Na konferenciji za medije posle meča, Ivan Jovanović je uz osmeh, ali i veliku dozu ponosa, opisao šta se tačno dogodilo:

– Kako ja tu da reagujem, recite vi meni? Ja sam njegov trener, kažem mu da izađe, a on meni viče: 'Ne izlazim!' Kako da se postavim? Eto, to je nešto što oslikava grčki mentalitet i sve ove momke koji dolaze da igraju za reprezentaciju, bez obzira na godine – rekao je Jovanović i nastavio:

– Verujem da su svi videli tu scenu. Rekao sam mu da izađe jer sam bio siguran da ne bi tako reagovao da nije osetio bol. Nadao sam se da je samo grč, nešto prolazno. Da budem iskren, nismo imali razloga da rizikujemo, ovo nije bila utakmica kvalifikacija već Liga nacija, a meni je zdravlje igrača uvek na prvom mestu. On bukvalno nije hteo da mi priđe kako ga ne bih izveo, nego je otrčao u šesnaesterac da brani korner! Tek posle toga je izašao. Eto, to su naši igrači.

Na pitanje novinara da li je odluka o izmeni bila isključivo njegov osećaj ili sugestija medicinskog tima, srpski strateg je otklonio svaku dilemu:

– Trener ne donosi takve odluke na svoju ruku, bez mišljenja lekara. Imamo odličan medicinski tim. Kada su doktori procenili da je reč o problemu sa mišićem, bilo je jasno da on ne može da nastavi. Da je u pitanju bio udarac ili zglob, možda bismo sačekali, ali kod povreda mišića nema čekanja. Zato sam insistirao da odmah napusti teren – podvukao je Jovanović.

Grčka je ovim bodom zadržala prvo mesto u grupi, a odnos koji je Jovanović za kratko vreme izgradio sa reprezentativcima još jednom je oduševio tamošnju javnost.