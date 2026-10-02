Politika

"FANTASTIČNO! FORMULA 1 JE SADA" Građani oduševljeni novim putem, Vučić poručio: Ko ne veruje, neka se provoza (VIDEO)

В.Н.

02. 10. 2026. u 11:45

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ALEKSANDAR Vučić nosilas liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", objavio je na Instagram nalogu snimak tokom razgovora sa građanima gde govori o izgradnji puta.

ФАНТАСТИЧНО! ФОРМУЛА 1 ЈЕ САДА Грађани одушевљени новим путем, Вучић поручио: Ко не верује, нека се провоза (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Instagram/@avucic

– Predsedniče, ja sam rekao da sam prvi put u životu čuo da ste vi nešto slagali. Vi ste rekli da za 48 sati neće doći mašine, a one su došle za 24 sata.

– Ja kažem iskreno – znači, zadnjih 35 godina ništa nije bilo urađeno.

- Fantastično! Formula 1 je sada - rekao je oduševljeni građanin, govoreći o novom putu.

"Kažu da je put kao pista Formule 1. Ko ne veruje, neka se provoza. Ja jesam" napisao je Aleksandar Vučić u opisu videa koji je objavio na svom Instagram nalogu.

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