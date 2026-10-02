"FANTASTIČNO! FORMULA 1 JE SADA" Građani oduševljeni novim putem, Vučić poručio: Ko ne veruje, neka se provoza (VIDEO)

ALEKSANDAR Vučić nosilas liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", objavio je na Instagram nalogu snimak tokom razgovora sa građanima gde govori o izgradnji puta.

Foto: Printskrin/Instagram/@avucic

– Predsedniče, ja sam rekao da sam prvi put u životu čuo da ste vi nešto slagali. Vi ste rekli da za 48 sati neće doći mašine, a one su došle za 24 sata.

– Ja kažem iskreno – znači, zadnjih 35 godina ništa nije bilo urađeno.

- Fantastično! Formula 1 je sada - rekao je oduševljeni građanin, govoreći o novom putu.

"Kažu da je put kao pista Formule 1. Ko ne veruje, neka se provoza. Ja jesam" napisao je Aleksandar Vučić u opisu videa koji je objavio na svom Instagram nalogu.