Vembanjama "prozvao" Jokića, Lebrona i ostale zvezde: "To nikada neću raditi, ne želim da budem deo toga"
Viktor Vembanjama jasno je stavio do znanja da ne želi da svoje ime i imidž povezuje sa industrijom sportskog klađenja, čak ni u slučaju finansijski veoma primamljivih ponuda.
Mladi francuski centar San Antonio Sparsa otkrio je da je tokom dosadašnje karijere odbio brojne unosne poslovne ponude jer nisu bile u skladu sa njegovim ličnim uverenjima.
Posebno je direktan kada je reč o reklamama kladionica.
- Apsolutno ne. To nikada neću raditi. Iskreno, izuzetno je tužno videti neke igrače u takvim reklamama. Naravno, svako ima pravo da donosi svoje odluke, ali ja ne želim da budem deo toga - rekao je Vembanjama.
On je dodao da novac više nije glavni kriterijum kada odlučuje sa kojim će kompanijama sarađivati.
- Ranije mi je novac bio važan faktor, ali sada više nije. Odbio sam mnogo više novca nego što sam zaradio jer određene stvari nisu bile u skladu sa mojim vrednostima. Želim da podržavam ono što može da ima pozitivan uticaj i da kroz svoje saradnje prenosim određene poruke - objasnio je Francuz.
Vembanjama smatra da najveća vrednost profesionalnih sportista nije samo u novcu koji zarađuju, već i u uticaju koji imaju na ljude.
- Očigledno je da zarađujemo milione, ali to nije naša najveća snaga. Naša najveća snaga je da inspirišemo ljude na dobar način. To je najbolje što mogu da uradim - poručio je košarkaš.
Njegovi stavovi razlikuju se od izbora nekih drugih velikih NBA zvezda. Nikola Jokić je 2023. godine postao ambasador "Superbeta" u Srbiji, dok Lebron Džejms sarađuje sa "Polimarketom", Kevin Durent promoviše "FanDuel", a Janis Adetokumbo ima vlasnički udeo u "Kalšiju".
Prema kolektivnom ugovoru NBA lige, igračima nije dozvoljeno da promovišu klađenje na ishode koji su direktno povezani sa utakmicama NBA. Sa druge strane, uz određena pravila i ograničenja, dozvoljene su saradnje sa kompanijama iz sfere sportskog klađenja, kao i manjinska vlasnička učešća u takvim kompanijama.
Preporučujemo
METALAC GOSTUJE UBU: Za vikend 5. kolo rukometne Super B lige
02. 10. 2026. u 00:10
Parket Arene je napustio u suzama! Oglasio se Majk Džejms, evo šta je povredio!
01. 10. 2026. u 23:56
Ovo je surova realnost! Srbija u teškoj situaciji, ovo je stanje na tabeli u Ligi nacija
01. 10. 2026. u 23:45
LIGA NACIJA: Neki novi Portugal, može i bez Ronalda!
01. 10. 2026. u 23:33
Putin poslao poruku: Nadam se da će Vučić biti premijer Srbije
2026-10-01 19:20:00
Novi Putinov namet: Udara po džepu, evo kako to utiče na Ruse u Srbiji
2026-10-01 15:39:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tadić optimističan pred Nemačku: "Najbitnije je da radimo kolektivno i timski"
KAPITEN reprezentacija odgovorio je na par novinarskih pitanja na pres konferenciji uoči obračuna sa Nemačkom koji se sutradan igra na "Alijanc areni" od 20.45.
30. 09. 2026. u 19:36 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)