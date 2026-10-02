Vembanjama "prozvao" Jokića, Lebrona i ostale zvezde: "To nikada neću raditi, ne želim da budem deo toga"

Viktor Vembanjama jasno je stavio do znanja da ne želi da svoje ime i imidž povezuje sa industrijom sportskog klađenja, čak ni u slučaju finansijski veoma primamljivih ponuda.

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Mladi francuski centar San Antonio Sparsa otkrio je da je tokom dosadašnje karijere odbio brojne unosne poslovne ponude jer nisu bile u skladu sa njegovim ličnim uverenjima.

Posebno je direktan kada je reč o reklamama kladionica.

- Apsolutno ne. To nikada neću raditi. Iskreno, izuzetno je tužno videti neke igrače u takvim reklamama. Naravno, svako ima pravo da donosi svoje odluke, ali ja ne želim da budem deo toga - rekao je Vembanjama.

On je dodao da novac više nije glavni kriterijum kada odlučuje sa kojim će kompanijama sarađivati.

- Ranije mi je novac bio važan faktor, ali sada više nije. Odbio sam mnogo više novca nego što sam zaradio jer određene stvari nisu bile u skladu sa mojim vrednostima. Želim da podržavam ono što može da ima pozitivan uticaj i da kroz svoje saradnje prenosim određene poruke - objasnio je Francuz.

Vembanjama smatra da najveća vrednost profesionalnih sportista nije samo u novcu koji zarađuju, već i u uticaju koji imaju na ljude.

- Očigledno je da zarađujemo milione, ali to nije naša najveća snaga. Naša najveća snaga je da inspirišemo ljude na dobar način. To je najbolje što mogu da uradim - poručio je košarkaš.

Njegovi stavovi razlikuju se od izbora nekih drugih velikih NBA zvezda. Nikola Jokić je 2023. godine postao ambasador "Superbeta" u Srbiji, dok Lebron Džejms sarađuje sa "Polimarketom", Kevin Durent promoviše "FanDuel", a Janis Adetokumbo ima vlasnički udeo u "Kalšiju".

Prema kolektivnom ugovoru NBA lige, igračima nije dozvoljeno da promovišu klađenje na ishode koji su direktno povezani sa utakmicama NBA. Sa druge strane, uz određena pravila i ograničenja, dozvoljene su saradnje sa kompanijama iz sfere sportskog klađenja, kao i manjinska vlasnička učešća u takvim kompanijama.