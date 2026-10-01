Paunović kratak i jasan: Neke stvari nam se ponavljaju

Fudbaleri Srbije sastali su se sa Nemačkom na Alijanc Areni, a nakon meča, pred novinare je izašao Veljko Paunović.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Selektor "orlova" obratio se javnosti nakon trećeg poraza u Ligi nacija u ovom ciklusu.

- Hmm, pa svakako da ne mogu da budem zadovoljan, ne može niko da bude zadovoljan. Međutim, analiza... mislim da trebamo da nastavimo da radimo kao i do sada, u istom pravcu. Proces... Ja nemam... Ne mogu da kažem pre utakmice jednu stvar, posle utakmice drugu stvar. Znači, izgubili smo utakmicu, završeno, idemo dalje. Iskreno, nemam puno šta da kažem. Malo su se ponovile neke stvari iz prethodne utakmice. Pokušali smo malo isto da damo i mladim momcima šansu kada smo videli da je svakako već ovo bilo jako teško za nas da preokrenemo rezultat. Ali, postoje neke pozitivne stvari, ništa posle nemam da kažem, iskreno - rekao je Paunović za "Arena sport".

O greškama koje je uočio večeras na terenu.

- Pa nisu greške u pitanju, ne govorim greške. Fale nam još mehanizmi, fale nam automatizmi koji... koji nam treba, svaka ekipa... Isti... ista priča, znači nemam šta da kažem više.

Upitan je koliko je Srbija daleko od toga.

- Svaki put smo sve bliže.

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