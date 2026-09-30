"Nije dobar trenutak za srpski fudbal..." Jirgen Klop pred meč Nemačka - Srbija

Selektor Nemačke, Jirgen Klop, obratio se medijima pred meč sa Srbijom u okviru Lige nacija.

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On je na početku otkrio i ko neće igrati protiv Srbije.

- Tačno, desilo se u završnom trening, Šloterbek se tokom zagrevanja, bez ikakvog igrača i sudara se povredio, neće sutra igrati, svi ostali su tu. Ja sam juče bio sa njim u kampu, on će ići na lečenje dalje, sa Nikom Kovačem sam pričao. Nesretno se desilo, sve drugo je pozitivno, uveče smo u nedelju stigli u kamp, dva puta su trenirali u ponedeljak, imali smo i sednicu. Jutros smo opet trenirali, momci su stigli u hotel. Bili su razočarani nakon gubitka, bezveze se desilo puno stvari.

- Meč je bio dobar, bio sam pod utiskom rezultata, sve je to proces i deo toga, bilo nam je važno prilikom povratka kući da stvari funkcionišu. Novi momci su tu i treba pozitivno da pristupimo tome. Spremni smo, sve smo uradili i uradili smo sve što smo mogli. Sutra se sastajemo sa Srbijom i koja je "vruća" i koja se pokazala. Mogli su da i pobede Grčku.

Pričao je i o tome ko će igrati protiv Srbije.

- Ekipa će sutra igrati ona koja ima najviše nastupa. Sve treba staviti na to, da se vidi ko će biti kapiten. Ne treba da pričamo o Kimihu, on nije tu. Ne znam da li smo imali više novih igrača, kada imate takvu situaciju, igraju oni sa najviše utakmica, i tako će biti i sutra.

- Svi igrači su, sve zavisi kako gledate. Što se tiče sastava, neće se reći dan pre utakmice, nakon svega ćemo videti kako će biti. Svi igrači će znati kada bude došlo do toga - dodao je Klop.

Šta očekuje od tima?

- Neće biti drugačije. Moramo da budemo dominantni, da imamo puno poseda, da uradimo isto, gledali smo snimke, uzeli smo to u obzir. Srbija je takva da ima veliko iskustvo, ne samo Tadić, dugo se poznaju, stariji su, dobri igrači, izuzetni. Veoma iskusni igrači. Oni su "vodom oprani" u fudbalu i tako se moramo spremiti. Imaju poseban mentalitet, nije dobar trenutak za srpski fudbal, ali oni osećaju koliko je važna ova utakmica. Oni su se borili, uvek kada je duboko stoji, ako imaš tim i ako radiš na tim stvarima, deo odbrane i presing mora biti dobar. Moramo biti precizni u dodavanju, dati gol.