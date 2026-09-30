Ništa od dolaska u Evroligu: Nekadašnja NBA zvezda ima novi klub
Spekulacije se nisu obestinile.
Nedeljama se pričalo da će nekadašnja NBA zvezda Di Anđelo Rasel preći u neki od evroligaških timova, međutim od tog posla nema ništa.
Proveo je 11 sezona u NBA ligi pa je nekadašnji Ol-star odlučio da se oproba van svoje domovine i prešao u redove Šangaj Šarksa.
Rasel je 2015. godine izabran kao drugi pik na draftu od strane Los Anđeles Lejkersa i u franšizi iz Kalifornije proveo dve godine. Usledila je selidba u Bruklin gde je verovatno igrao i košarku karijere i zaradio poziv na Ol-star, a potom je imao i veoma učinkovitu sezonu u Golden Stejtu za koji je beležio 23,6 poena, 6,2 asistencije i 3,7 skokova po meču.
Nakon toga je spojio tri sezone u Minesoti, pre nego što se vratio na godinu dana u Lejkerse, zatim i u Netse, a poslednji angažman imao je u redovima Dalas Maveriksa, za koje je prethodne sezone upisao 26 nastupa.
Ovoga leta je iz Teksasa stigao u Vašington Vizadse koji su ga trejdovali u Memfis Grizlise, ali sezonu neće dočekati u NBA ligi već će se preseliti u Aziju.
Tokom karijere je u najjačoj ligi sveta prosečno beležio 17 poena, 5,6 asistencija i 3,3 skoka po utakmici.
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