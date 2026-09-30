Predsednik Bešiktaša veruje Srbinu: Alimpijeviću se neću mešati u posao, dovešću koga god želi
DUŠAN Alimpijević ima punu podršku uprave Bešiktaša.
Tim iz Istanbula je novajlija u Evroligi, a predsednik Serdar Adali je otkrio da se ne meša u posao srpskog stručnjaka.
- Po mom mišljenju, nemaju loš sastav, samo im je potrebno malo vremena. Svidela mi se ekipa u poslednjoj utakmici. Izgubila je, ali mi se dopala. Gledaćemo košarkaški tim kakav želimo. Imam poverenja u trenera i ekipu. Verujem da će postati dobar tim kada odigraju nekoliko utakmica zajedno - rekao je Adali za "Anadolu agenciju".
On je istakao da veruje u Dušana Alimpijevića.
- Napravili smo potpuno novu ekipu. Na parketu su jedan ili dvojica igrača iz prošle sezone, a nekada nema nijednog. Potrebno je vreme da postanete tim. To je posao trenera. Dušan je izuzetno uspešan u tom segmentu. Dušanu sam odmah rekao da ću mu dovesti koga god hoće od igrača. Rekao sam mu: Neću se mešati u tvoj posao, dovešću ti koga god želiš - zaključio je prvi čovek crno-belih.
Podsetimo, Bešiktaš je na startu Evrolige poražen od Valensije (94:96) kao domaćin. U drugom kolu ove srede od 20.05 gostuje Makabiju.
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