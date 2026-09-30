Izborio se za novi ugovor: Valensija nastavila saradnju sa bivšim igračem Zvezde!

VALENSIJA nastavlja saradnju sa bivšim igračem Crvene zvezde!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kubanski košarkaš, Hasijel Rivero, potpisao je najpre ugovor na mesec dana sa španskim klubom, ali prošlosezonski učesnik Fajnal fora je odlučio da mu produži ugovor do kraja sezone.

𝐉𝐚𝐬𝐢𝐞𝐥 🤝🧡



Cas 👉 Valencia Basket amplía el contrato de Jasiel Rivero hasta el final de la temporada 2026-27https://t.co/mK2gAYgu6O



Val 👉 Valencia Basket amplia el contracte de Jasiel Rivero fins al final de la temporada 2026-27https://t.co/ivu1gsCM89



Eng 👉 Valencia… pic.twitter.com/URhRdsNBj2 — Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 30, 2026

Prvobitni cilj trenera Valensije, Ćavija Alberta bio je da pomogne ekipi u odsustvu reprezentativaca. On se 24. avgusta priljkučio ekipi i sad je nastavio saradnju sa timom.

Ovaj 32-godišnjak jako dobro zna kako je nositi ovaj dres, pošto je bio član španske ekipe od 2021. do 2023. godine. Za to vreme je upisao 108 nastupa za klub.

Rivero je dosad odigrao tri zvanične utakmice, uz prosečno 8,6 poena i četiri skoka, od kojih čak 2,6 u napadu, uz indeks korisnosti 8,3.

Kubanac je za Crvenu zvezdu nastupao prošle sezone, ali nije se naigrao, pošto je veliki deo sezone propustio zbog problema sa povredom.

Valensija je ovu takmičarsku godinu otvorila sjajno, zabeležila je dve pobede - savladani su Bešiktaš (96:94) i Baskonija (111:88).

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