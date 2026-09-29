Prošle sezone igrao za Zvezdu, sada obukao crno-beli dres za duplo manje para

I igraće u Evrokupu

Foto: N.Skenderija

PAOK je napravio veliki potez pred početak nove sezone, pošto je dogovorio angažovanje iskusnog litvanskog centra Donatasa Motiejunasa, a poznati su i finansijski detalji saradnje.

Kako prenosi grčka „Gazeta“, PAOK će za angažman 36-godišnjeg košarkaša izdvojiti oko 500.000 evra, dok će njegove mesečne zarade iznositi približno 50.000 evra.

Motiejunas bi tokom ove nedelje trebalo da doputuje u Solun, gde će biti završene formalnosti i ozvaničena saradnja sa klubom.

Dolazak iskusnog Litvanca inicirao je trener PAOK-a Andrea Trinkijeri, koji je tokom priprema procenio da je njegovoj ekipi potrebno dodatno rešenje na poziciji centra. Motiejunas bi trebalo da pojača konkurenciju pod košem uz Kajla Aleksandera i Bena Mura.

Istovremeno, dolazak iskusnog centra mogao bi da znači i odlazak Kliforda Omorujija na pozajmicu, kako bi mladi košarkaš imao veću minutažu.

Motiejunas iza sebe ima bogatu karijeru. Nastupao je u NBA ligi za Hjuston Roketse, Nju Orleans Pelikanse i San Antonio Sparse, dok je u Evropi nosio dres Žalgirisa, Monaka i Crvene zvezde.

Prošle sezone je za Crvenu zvezdu odigrao 27 utakmica u Evroligi, uz prosečno 6,1 poen i 1,8 skokova po meču. Kako se ranije pisalo, Motiejunas je u Zvezd zaradio oko 900.000 evra za sezonu, što je skoro duplo manje od onoga što će imati u Solunu.