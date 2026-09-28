NOVAC koji su SAD potrošile na vođenje borbenih dejstava protiv Irana bilo bi dovoljno za godinu dana borbe protiv gladi u Africi, proizilazi iz podataka Organizacije za hranu i poljoprivredu UN (FAO) i izveštaja Budžetske kancelarije Kongresa SAD.

Foto: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia, Depositphotos/delpieroo/vchalup2

Prema podacima izveštaja Budžetske kancelarije Kongresa SAD, operacija protiv Irana je zaključno sa 1. avgustom koštala Pentagon oko 38 milijardi dolara, dok svaki naredni mesec kampanje američki budžet košta još 2-3 milijarde dolara.

Šef Kancelarije Organizacije za hranu i poljoprivredu UN (FAO) za saradnju sa Ruskom Federacijom, Oleg Kobjakov, izjavio je u razgovoru za Sputnjik da je za potpuno likvidiranje gladi i neuhranjenosti u Africi, prema procenama FAO i nadležnih institucija, potrebno od 39 do 50 milijardi dolara godišnje u vidu dodatnih investicija do 2030. godine.

- Ako govorimo o globalnom iskorenjivanju gladi u celom svetu, taj iznos iznosi oko 267 milijardi dolara godišnje, pri čemu je udeo zemalja Afrike južno od Sahare koje traže pomoć - najveći - napomenuo je on.

SAD i Izrael su 28. februara počeli da izvode udare na objekte u Iranu, na šta je iranska strana odgovorila sopstvenim udarima.

Sredinom juna Teheran i Vašington su potpisali memorandum o prestanku borbenih dejstava, međutim kasnije su ponovo razmenili udare.

U ovom trenutku konflikt i dalje nije regulisan.

(Sputnjik)