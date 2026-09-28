"Mama i tata se stide što su iz Bosne i Hercegovine"!

Slovenija je ostala bez medalje porazom od Finske rezultatom 3:0 u borbi za treće mesto, ali je novi odbojkaš Modene Nik Mujanović pažnju privukao dobrim partijama, ali i drugačijim izgledom u odnosu na ostale odbojkaše

Richard Morgano/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

Tetovaže, duga kosa, pirsinzi bili su u centru pažnje, ali i prezime koje jasno ukazuje na poreklo iz Bosne i Hercegovine.

Mujanović je u intervjuu za Meridian sport otkrio da njegovi roditelji ne vole da pričaju da su iz Bosne i Hercegovine.

- Mama i tata ne vole da pričaju o tome da mi je poreklo iz Bosne. Ne znam zašto... Meni je normalno. Tata je rođen u Bosni, sa četiri godine je stigao u Sloveniju. Ja sam bio u Bosni po 14 dana godišnje, ali ništa nisam razumeo... Tek kad sam otišao u inostranstvo, sa saigračima iz Hrvatske i Srbije sam naučio jezik. Samo sam mnogo pričao sa njima, kao i sa menadžerima - ispričao je Mujanović.