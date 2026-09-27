PREDSEDNIK VUČIĆ PODNOSI OSTAVKU: Nismo jeli hleb naše dece, stvarali smo nešto u realnom vremenu

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraća se iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike, a kako je ranije najavio, razlog je podnošenje ostavke na tu funkciju i da će građani večeras moći da čuju njegovo obrazloženje.

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Danas je dan kada podnosim ostavku, poslednji put u funkciji predsednika Republike. Pokušaću da vas ne gnjavim brojevima ili bar upola koliko bih mogao. Da kažem nekoliko reči. Pre toga vas molim da na trenutak zastanete i pogledat unazad.

Da se setite 2012. godine. Ne mogu da se sete mladi momci i devojke, ali mi stariji možemo sa lakoćom toga da se setimo. Od toga da nam je nezaposlenosti bila 25,5 odsto, gotovo da mladi nisu radili. Kurs dinara nam se menjao toliko da smo očekivalo svako jutro sa neizvesnošću.

Kada sam postao predsednik vlade, stopa javnog duga je bila 79 odosto u odnosu na BDP. Danas je Srbija nisko zadužena zemlja. Mi smo na 43 posto stope javnog duga u odnosu na BDP. U EU je oko 47 odsto. Nismo jeli hleb naše dece. Stvarali smo nešto u realnom vremenu.