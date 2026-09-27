DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 28. SEPTEMBAR: Slobodne Ovnove čeka nova ljubav, Lava veći prihodi, Strelca rešavanje pravnih pitanja

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 28. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: freepik/pikisuperstar

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Vaš vladalac Mars, koji upravlja i vašim finansijama, posle dve godine, ulazi u kuću ljubavi i kreativnosti, donoseći vam uspeh u privatnom biznisu, javnoj delatnosti, a slobodnima i novu vezu, proširenje porodice. Urogenitalni trakt.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Mesec u vašem znaku donosi sukobe sa autoritetima, a trigon između Merkura i severnog Mesečevog čvora u kući karijere, uspeh u javnoj delatnosti. Mars, planeta sukoba, ulazi u kuću privatnosti, donoseći porodične probleme.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Mars, planeta akcije, ulazi u kuću posla, gde se nalazi i Jupiter, donoseći dogovor ili isplativ ugovor. Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom privatnošću, pravi trigon sa severnim Mesečevim čvorom donoseći kontakte sa strancima.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Mars, koji upravlja vašim finansijama, posle dve godine, ulazi u kuću posla i novca, donoseći vam prilike za napredovanje u karijeri i uvećanje prihoda, naročito preko nekonvencionalnih izvora prihoda.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posle dve godine, Mars, planeta akcije ulazi u vaš znak, donoseći vam priliv energije, borbenosti i ambicije ali aspekti upozoravaju i na porodične i sukobe sa nadređenima. Osetljiv urogenitalni trakt.

Devica (23. 8 - 22. 9)

vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, pravi trigon sa severnim Mesečevim čvorom u kući posla, fokusirajući vas na reogranizaciju radnih obaveza. Razočaranje zbog idealizovanja neke osobe. Potreba za introspekcijom.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Ulazak Marsa u kuću društvenog života, planova i novca, posle dve godine, podstiče vašu kreativnost i liderske sposobnosti i obećava veću zaradu. Očekuje vas više izlaza i druženja sa prijateljima.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Vaš vladalac Mars, koji upravlja i vašim poslom, posle dve godine ulazi u kuću karijere, upozoravajući na konflikte sa nadređenima i saradnicima, naročito sa muškarcima. Veća zarada, ali i veći troškovi.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Posle dve godine, planeta akcije ulazi u znak uspeha u kome se nalazi vaš vladalac Jupiter, simbol srećnih okolnosti, najavljujući rešavanje finansijskih i pravnih pitanja. Slobodnima može doneti zaljubljivanje na putu ili u inostranstvu.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Sa Marsom, planetom akcije, u kući novca, očekuju vas veći prihodi ali i veći troškovi. Ulazak Meseca, vladaoca partnerskih odnosa, u devetu kuću, slobodnima nagoveštava upoznavanje sa nekim na putu ili u inostranstvu.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Ulazak Marsa, planete strasti ali i sukoba, u kuću braka i partnerstva, posle dve godine, donosi vam konflikte, nesporazume, rasprave, svađe i probleme sa voljenom osobom. Dodatni oprez u saobraćaju.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Ulazak Meseca, vladaoca vašeg ljubavnog života, u kuću komunikacija, nagoveštava kontakt ili susret sa jednim Bikom. Mars ulazi u kuću posla i zdravlja, fokusirajući vas na rad i disciplinu. Uvodite zdravije navike.