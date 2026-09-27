Vučić: Mandat predsednika Republike zaslužuje se na direktnim izborima, bez kalkulacija i dogovora, pošteno i demokratski

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podnosi ostavku.

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- Došao je čas odluke. Istorija nas uči da se napredak nikad ne postiže slučajno, već kroz teške izbore, odgovornost pred sopstvenom savešću i odlučnost da se ide napred. To je izgovorio Vinston Čerčil kad se nalazio u sličnoj situaciji kao ja večeras. Nakon godina na čelu države, shvatite da napredak retko dolazi onoliko brzo kako biste želeli. Takođe razumeti da vodstvo znači donošenje teških odluka i odgovornost za svaku odluku. U tom istom duhu predsednik Kine Si Đinping kaže: "Ne zaboravite zašto ste počeli, i ostvarićete svoju misiju". Mandat predsednika Republike zaslužuje se na direktnim izborima, bez kalkulacija i dogovora, pošteno i demokratski - započeo je svoj govor Vučić.