Vučić: Mandat predsednika Republike zaslužuje se na direktnim izborima, bez kalkulacija i dogovora, pošteno i demokratski
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podnosi ostavku.
- Došao je čas odluke. Istorija nas uči da se napredak nikad ne postiže slučajno, već kroz teške izbore, odgovornost pred sopstvenom savešću i odlučnost da se ide napred. To je izgovorio Vinston Čerčil kad se nalazio u sličnoj situaciji kao ja večeras. Nakon godina na čelu države, shvatite da napredak retko dolazi onoliko brzo kako biste želeli. Takođe razumeti da vodstvo znači donošenje teških odluka i odgovornost za svaku odluku. U tom istom duhu predsednik Kine Si Đinping kaže: "Ne zaboravite zašto ste počeli, i ostvarićete svoju misiju". Mandat predsednika Republike zaslužuje se na direktnim izborima, bez kalkulacija i dogovora, pošteno i demokratski - započeo je svoj govor Vučić.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)