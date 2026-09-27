"SEMAFOR SVE GOVORI" Vučić: Kako se lice Srbije potpuno promenilo za 13 godina
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podnosi ostavku.
- Samo da zamolim da samo za trenutak da se setite 2012. godine. Ne mogu da se sete mladi momci i devojke koji tada nisu bili punoletni niti blizu punoletstva, ali mi stariji možemo sa lakoćom da se setimo. Stopa nezaposlenosti nam je bila 29,5 odsto. Stopa nezaposlenosti mladih je bila 54 odsto. Dakle, gotovo da niko od mladih nije radio. Do toga da nam je kurs dinara... svako jutro kada se probudite čekate koliki je kurs dinara,a ne kakva je vremenska prognoza. Da smo ostali bez 500.000 mesta u samo tri ili četiri godine nečijeg neodgovornog mandata. Kada sam postao predsednik Vlade, stopa javnog duga bila je 79 odsto u odnosu na bruto domaći proizvod. Danas, zahvaljujući vama poštovani građani Srbije, Srbija je nisko zadužena zemlja. Duplo niže nego najrazvijenije zemlje EU. Dakle, mi smo na 43 odsto stope javnog duga, prosek u EU je 84 ili 85 odsto. Čisto da vidite koliko smo vodili računa o budućnosti naše zemlje i kako nismo jeli hleb našoj deci. Već stvarali nešto u realnom vremenu.
-Takođe ono na šta sam posebno ponosan su stotine fabrika. Preko 300 fabrika i pogona smo otvorili, i stranih i domaćih. Činjenica da danas imamo za 500.000 manje ljudi, pre svega zbog užasno niskom prirodnom priraštaju, imamo čak 500.000 više i formalno zaposlenih nego što smo ih imali 2012 godine.To su činjenice. Razultati. Voleo to neko da čuje ili ne.
- Semafor kaže tako. Ovo vam je BDP 2012. - 4870 evra, ovo je 2027. - 15.934 evra po glavi stanovnila. Samo da pogledate koliko je Srbija drugčija. kako se Srbija promenila. Kako se lice Srbije promenilo. Ne zbog ulica, pruga, fantastičnog Beograda na vodi. Postali smo pomalo razmaženi smatrajući kako treba da preteknemo Nemačku, Francusku. Stanje putne mreže, niko ne može da mi skine osmeh sa lica zbog toga - za 70 godina urađeno 596 kilometara, a mi za 13 godina 686 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, u izgradnji je još 399 ili 400 kilometara nekih od najvažnih saobraćajnica. Te saobraćajnice povezuju ljude, zapošljavaju, dovode investitore. Zajedno smo ovo uradili i hvala građanima na tome.
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