VUČIĆ PODNOSI OSTAVKU: Taj novi koji dođe moraće da čuva naše nacionane interese, naš narod na KiM, da brže ekonomski razvija zemlju

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraća se iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike, a kako je ranije najavio, razlog je podnošenje ostavke na tu funkciju i da će građani večeras moći da čuju njegovo obrazloženje.

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- Taj novi moraće da čuva naše nacionane interese, naš narod na KiM. Svako će morati da se odupre tome da se odrekne KiM. Moraćemo da nastavimo sa ekonomskim razvoje, inovacijama, veštačkoj inteligenciji, robotima i da nikako ne zakasnimo. Amerikanci su mi rekli u Parizu da beže Kinezima 5 ili 6 meseci. U ovom poslu, u eri danas je mnogo. Kada sam pitao koliko mi Evropljani zaostajemo, rekli su 7 ili 8 godina. Srbija mora da vodi računa o tradicionalnim prijateljima na istoku, Srbija mora brže da se razvija. Srbija će biti najvžre rastuća ekonomija sledeće godine. Moraćemo taj novac da ulažemo.