PARTIZAN NA PRIMORAC: Crno-beli idu na megdan Kotoranima!
Biće veoma zanimljivo ovog vikenda u regionalnom takmičenju.
NEMA predaha za vaterpoliste. Tek što su u petak odigrali drugo kolo, za vikend su zakatali treću rundu Regionalne lige.
Branilac titule, Radnički posle lake pobede nad Šapce, u subotu dočekuje Balis (20.00).
U nedelju su na programu dva derbija, stari u Kotoru između Primorca i Partizana i noviji u Budvi, gde istoimena ekipa dočekuje Novi Beograd.
U ostalim mečevima Budućnost je favorit protiv Vojvodine, Jadran protiv Zemuna, a Šabac protiv Naise.
TREĆE kolo Regionalne lige za vaterpoliste:
Subota
Radnički - Valis 15:8
Nedelja
Budućnost - Vojvodina (18.00)
Budva - Novi Beograd (18.00)
Jadran HN - Zemun (19.00)
Primorac - Partizan (20.00)
Nais - Šabac (20.00)
TABELA: Radnički 6, Jadran HN 6, Novi Beograd 6, Budva 5, Budućnost 3, Šabac 3, Valis 3, Vojvodina 3, Partizan 1, Primorac 0, Zemun 0, Nais 0 bodova.
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