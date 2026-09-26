PARTIZAN NA PRIMORAC: Crno-beli idu na megdan Kotoranima!

Biće veoma zanimljivo ovog vikenda u regionalnom takmičenju.

Klaudia Radecka/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

NEMA predaha za vaterpoliste. Tek što su u petak odigrali drugo kolo, za vikend su zakatali treću rundu Regionalne lige.

Branilac titule, Radnički posle lake pobede nad Šapce, u subotu dočekuje Balis (20.00).

U nedelju su na programu dva derbija, stari u Kotoru između Primorca i Partizana i noviji u Budvi, gde istoimena ekipa dočekuje Novi Beograd.

U ostalim mečevima Budućnost je favorit protiv Vojvodine, Jadran protiv Zemuna, a Šabac protiv Naise.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

TREĆE kolo Regionalne lige za vaterpoliste:

Subota

Radnički - Valis 15:8

Nedelja

Budućnost - Vojvodina (18.00)

Budva - Novi Beograd (18.00)

Jadran HN - Zemun (19.00)

Primorac - Partizan (20.00)

Nais - Šabac (20.00)

TABELA: Radnički 6, Jadran HN 6, Novi Beograd 6, Budva 5, Budućnost 3, Šabac 3, Valis 3, Vojvodina 3, Partizan 1, Primorac 0, Zemun 0, Nais 0 bodova.

БОНУС ВИДЕО: МЛАДИЋ ИЗ БЕОГРАДА СВУДА УЗ СРБИЈУ: Филип са урнебесном мајицом пружа подршку ''орловима'' и у Лилу