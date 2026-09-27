POČINJE NOVA ERA RATOVANJA? Kijev pravi „Armiju robota“, prvi cilj šokirao javnost
BIVŠI ukrajinski ministar odbrane Mihail Fedorov najavio je novi odbrambeni projekat „Armija robota”, čiji je cilj razvoj humanoidnih robota sposobnih da umesto vojnika obavljaju jednostavne zadatke na prvoj liniji fronta, a projekat je predstavljen na konferenciji IT Arena 2026 u Lavovu.
Novi projekat predstavlja nastavak koncepta „Vazduh. Kopno. Ekonomija”, na kojem Fedorovljev tim radi od početka ruske invazije punog obima na Ukrajinu, prenela je Ukrajinska pravda.
- Postojaće humanoidni roboti koji će obavljati jednostavne zadatke: puniti mitraljez, menjati bateriju ili postavljati senzor. To su stvari kojima se robot može brzo naučiti i koje može da obavlja nakon brzog raspoređivanja na bojnom polju - rekao je Fedorov.
Fedorov je naveo da je prvi cilj projekta „Armija robota” da „humanoidni robot ubije ruskog vojnika u roku od šest meseci od pokretanja programa”.
Projekat takođe predviđa izvođenje prve operacije koja bi uključivala robote i dronove u prvih 12 meseci, pri čemu bi sistemi „komunicirali” putem algoritama.
Fedorovljev tim smatra da bi projekat mogao da promeni shvatanje budućeg izgleda ratovanja.
Planirano je stvaranje tehnološkog ekosistema koji bi razvijala „velika privatna tehnološka kompanija”, čije ime će biti naknadno saopšteno.
Ideja je da humanoidni roboti autonomno deluju zajedno sa bespilotnim letelicama, bespilotnim kopnenim vozilima i drugim vrstama bespilotnog naoružanja, prenosi Tanjug.
Fedorov je rekao da projekat „Armija robota” trenutno traži inženjere, timove i stručnjake u Ukrajini i zapadnim zemljama, kao i investicije za razvoj robota koji bi na bojnom polju mogli da zamene ukrajinske pešadince.
Pored toga, projekat predviđa razvoj jeftinih presretačkih raketa i udarnih sistema zasnovanih na veštačkoj inteligenciji.
Ukrajinske i strane odbrambene kompanije specijalizovane za softver, proizvodnju naoružanja i druge tehnologije pozvane su da učestvuju u projektu.
Početkom septembra 2026. godine Fedorov je najavio planove za osnivanje sopstvene kompanije za odbrambene tehnologije, a ključni investitor trebalo bi da bude Aleks Karp, izvršni direktor američke tehnološke kompanije Palantir.
(Politika onlajn)
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