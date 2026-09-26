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DUBL SKUL SE POZLATIO: Naši najbolji veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov slavili na sprint regati u Šangaju

Новости.онлине/С.К.

26. 09. 2026. u 22:50

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JOŠ jedna zlato za Martina Mačkovića i Nikolaja Pimenova.

ДУБЛ СКУЛ СЕ ПОЗЛАТИО: Наши најбољи веслачи Мартин Мачковић и Николај Пименов славили на спринт регати у Шангају

foto: milos vukadinovic

Naši najbolji veslači su na članovi Tima sveta na Međunarodnoj sprint regati u Šangaju slavili u dubl skulu na 500 metara.

Oni su za nekoliko desetinke bili brži od Holanđana.

Podsetimo, Mačković i Pimenov su ove godine u dubl skulu osvojil evropsko i mediteransko zlato i srebro na Svetskom prvenstvu. Zato su i pozvani u Timu sveta.

U nedelju će Pimenov nastupiti u miks dubl skulua, a Mačković u miks četevrcu.

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