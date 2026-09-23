Trener Žalgirisa strahuje od Zvezde, pomenuo je i Nikolu Kalinića

Litvanski klub sutra uveče gostuje u Areni.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Košarkaši Crvene zvezde imaće na premijeri Evrolige jako težak posao, jer im na noge dolazi strahovito pojačani Žalgiris (20.00, Arena premijum 1). Iako su crveno-beli ovog leta drastično promenili tim i doveli novog trenera Ibona Navara (50), u klubu iz Kaunasa svesni su da neće imati nimalo lak zadatak u Beogradu.

S druge strane, "zeleni" pretenduju na sam vrh tabele, kao i odlazak na fajnal-for, pošto su uspeli da angažuju NBA asa Jonasa Valančijunasa, kao i zvezde poput Karsena Edvardsa, Sterlinga Brauna, Sajbena Lija, Marijusa Grigonisa...

Ipak, šef struke Tomas Masijulis (51) je oprezan i ne usuđuje se da unapred upiše trijumf.

- Navaro želi da igra brzo, na španski način. Oni imaju iskusne igrače, mnogo šutera, a odlični su u igri "jedan na jedan". Nvora uvek kažnjava i zato moramo da budemo oprezni. Zvezda zna da igra košarku na evroligaškom nivou, na svakoj poziciji imaju po dve-tri dobre opcije. Opasni su, biće to veliki izazov za nas - rekao je Masijulis.

Iskusni Litvanac je svojevremeno u Barseloni, kao pomoćnik Šarunasa Jasikevičijusa, sarađivao sa srpskim košarkašem Nikolom Kalinićem. On je nedavno odlučio da završi igračku karijeru i sada je u stručnom štabu crveno-belih.

- Pomalo mi je čudno što ću Kalinića videti na klupi i u drugačijoj ulozi. Prvi put nije jedan od predmeta moje analize kada su protivnički igrači u pitanju. Srećan sam zbog njega, ali mislim da je mogao da igra još godinu-dve. Svakako, napravio je najbolji izbor ze sebe - poručio je Masijulis.