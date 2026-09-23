Pravo niotkuda! Posle sedam godina trener napustio Crvenu zvezdu

ODLAZAK sa Marakane!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Srpski fudbalski trener Vladan Blažić, koji je u prethodnih sedam godina radio u mlađim kategorijama Crvene zvezde, prihvatio je ponudu TSC-a iz Bačke Topole i ponovo će sarađivati sa Nenadom Milijašom.

Tu informaciju potvrdio je Blažić na društvenim mrežama.

On je u mlađim kategorijama sarađivao sa Nenadom Milijašem, koji je letos napustio Zvezdin omladinski sistem i preuzeo ekipu iz Bačke Topole.

Nakon dva meseca u novoj sezoni, njegovim stopama krenuo je i Blažić, koji je takođe beležio zapažene rezultate sa Zvezdinim klincima.

- Posle sedam godina u Crvenoj zvezdi, vreme je za novo poglavlje. Ponosan i motivisan što karijeru nastavljam u TSC-u - napisao je Blažiž na Instagramu.