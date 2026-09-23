Fudbal

Pravo niotkuda! Posle sedam godina trener napustio Crvenu zvezdu

М.П.

23. 09. 2026. u 06:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ODLAZAK sa Marakane!

Право ниоткуда! После седам година тренер напустио Црвену звезду

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Srpski fudbalski trener Vladan Blažić, koji je u prethodnih sedam godina radio u mlađim kategorijama Crvene zvezde, prihvatio je ponudu TSC-a iz Bačke Topole i ponovo će sarađivati sa Nenadom Milijašom.

Tu informaciju potvrdio je Blažić na društvenim mrežama.

On je u mlađim kategorijama sarađivao sa Nenadom Milijašem, koji je letos napustio Zvezdin omladinski sistem i preuzeo ekipu iz Bačke Topole.

Nakon dva meseca u novoj sezoni, njegovim stopama krenuo je i Blažić, koji je takođe beležio zapažene rezultate sa Zvezdinim klincima.

- Posle sedam godina u Crvenoj zvezdi, vreme je za novo poglavlje. Ponosan i motivisan što karijeru nastavljam u TSC-u - napisao je Blažiž na Instagramu.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini

Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini