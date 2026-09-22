OPŠTA TUČA NA BAZENU: Sevale pesnice u derbiju prvog kola Regionalne vaterpolo lige, treneri smirivali igrače (VIDEO)
Počela Regionalna liga u vaterpolu - Novi Beograd na startu bolji od sedmostrukog šampiona Evrope
Vaterpolisti Novog Beograda savladali su Partizan rezultatom 11:8 u prvom kolu regionalne Premijer lige.
Po četvrtinama je bilo 1:3, 3:2, 3:2 i 4:1. Crno-beli su pružili izuzetno snažan otpor, a Novobeograđani su slavili posle velikog preokreta koji je viđen u poslednjoj četvrtini.
Gosti su bolje počeli meč, stekli su prednost od dva gola, a izjednačena borba vodila se sve do četvrtog perioda kada je kvalitet Novog Beograda došao do izražaja.
Pre svega, izabranici trenera Zorana Bajića su povećali nivo agresivnosti u odbrani, zatvorili su prilaze golu i serijom od četiri uzastopna pogotka stekli vođstvo koje im je omogućilo da meč rutinski provedu kraju.
Najefikasniji u ekipi Novog Beograda bio je Nikola Kojić sa četiri pogotka, dok su se Vasilije Martinović i Miloš Ćuk po tri puta upisali u strelce. Sa druge strane u redovima Partizana bolji od ostalih bili su Vuk Čonkić i Zoran Božović sa po dva pogotka.
Nažalost, bilo je i nemilih scena. Čitava utakmica ostala je u senci velikog sukoba koji se dogodio na samom kraju meča. Na oko dva minuta do kraja došlo je do sukoba, pa čak i pesničenja, a u bazen su uskakali i rezervni igrači, dok su treneri oba tima smirivali igrače, piše Telegraf.
Srećom, treneri su posle nekoliko minuta uspeli da zaustave sukobe.
U ostalim utakmicama prvog kola postignuti su sledeći rezultati: Šabac –
Valis 16:6, Vojvodina – Zemun 13:11, Radnički – Nais 23:7, Jadran HN –
Budućnost 13:9. Poslednji meč na programu je u sredu, a sastaju se Primorac i Budva.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
„BELI“ TEMPIRAJU FORMU: Košarkaši Sloge u završnoj fazi priprema
22. 09. 2026. u 23:00
OVO JE VILA JELENE JANKOVIĆ: 1.500 kvadrata, 8 spavaćih, 11 kupatila i - bioskop (VIDEO)
22. 09. 2026. u 22:34
Novi poraz Dušana Alimpijevića i Bešiktaša u finalima (VIDEO)
22. 09. 2026. u 22:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)