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OPŠTA TUČA NA BAZENU: Sevale pesnice u derbiju prvog kola Regionalne vaterpolo lige, treneri smirivali igrače (VIDEO)

Olja Mrkić

22. 09. 2026. u 22:26

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Počela Regionalna liga u vaterpolu - Novi Beograd na startu bolji od sedmostrukog šampiona Evrope

ОПШТА ТУЧА НА БАЗЕНУ: Севале песнице у дербију првог кола Регионалне ватерполо лиге, тренери смиривали играче (ВИДЕО)

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Vaterpolisti Novog Beograda savladali su Partizan rezultatom 11:8 u prvom kolu regionalne Premijer lige. 

Po četvrtinama je bilo 1:3, 3:2, 3:2 i 4:1. Crno-beli su pružili izuzetno snažan otpor, a Novobeograđani su slavili posle velikog preokreta koji je viđen u poslednjoj četvrtini.
Gosti su bolje počeli meč, stekli su prednost od dva gola, a izjednačena borba vodila se sve do četvrtog perioda kada je kvalitet Novog Beograda došao do izražaja.

Pre svega, izabranici trenera Zorana Bajića su povećali nivo agresivnosti u odbrani, zatvorili su prilaze golu i serijom od četiri uzastopna pogotka stekli vođstvo koje im je omogućilo da meč rutinski provedu kraju.

Najefikasniji u ekipi Novog Beograda bio je Nikola Kojić sa četiri pogotka, dok su se Vasilije Martinović i Miloš Ćuk po tri puta upisali u strelce. Sa druge strane u redovima Partizana bolji od ostalih bili su Vuk Čonkić i Zoran Božović sa po dva pogotka.

Nažalost, bilo je i nemilih scena. Čitava utakmica ostala je u senci velikog sukoba koji se dogodio na samom kraju meča. Na oko dva minuta do kraja došlo je do sukoba, pa čak i pesničenja, a u bazen su uskakali i rezervni igrači, dok su treneri oba tima smirivali igrače, piše Telegraf.

Srećom, treneri su posle nekoliko minuta uspeli da zaustave sukobe.

U ostalim utakmicama prvog kola postignuti su sledeći rezultati: Šabac –
Valis 16:6, Vojvodina – Zemun 13:11, Radnički – Nais 23:7, Jadran HN –
Budućnost 13:9. Poslednji meč na programu je u sredu, a sastaju se Primorac i Budva.

 

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