Novi poraz Dušana Alimpijevića i Bešiktaša u finalima (VIDEO)
Selektor Srbije je sada na 0/11 u utakmicama za glavno odličje.
Košarkaši Fenerbahčea osvohili su Superkup Turske, pošto su u finalu savladali Bešiktaš Dušana Alimpijevića sa 72:59.
Za selektora Srbije je ovo još jedan izgubljeni završni meč protiv Fenerbahčea. Samo u poslednje dve sezone sa crno-belima doživeo je pet poraza u finalima, a računajući i ranije angažmane, njegov niz poraza u borbama za trofej sada je stigao do 11.
Među njima su i porazi u finalu Evrokupa sa Bursom protiv Virtusa, kao i ranija finala sa FMP-om i Crvenom zvezdom.
Ekipa Šarunasa Jasikevičijusa od početka je nametnula ritam u utakmici u kojoj je bilo mnogo promašaja, ali je Fenerbahče daleko bolje kontrolisao ono što se dešavalo na parketu. Bešiktaš je posebno loše izgledao u napadu tokom prve četvrtine, koju je šampion Turske dobio 21:10.
Prednost Fenera dodatno je rasla do odlaska na odmor, kada je iznosila čak 19 poena. Bešiktaš je u nastavku uspeo da priđe i smanji zaostatak, ali nije imao dovoljno snage za preokret i neizvesnu završnicu.
Vejd Boldvin predvodio je pobednika sa 13 poena i šest asistencija, dok je Brekston Ki dodao 11 poena i sedam skokova. Kod Bešiktaša je samo Džejlen Novel stigao do dvocifrenog učinka, sa 13 poena, ali uz slabih 5/14 iz igre.
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