PUKLA TIKVA MEĐU BLOKADERIMA: Do juče saborci, danas jedni druge žestoko vređaju

SUKOBI i teške reči među nekadašnjim saborcima ne jenjavaju.

Foto: Z. Jovanović

Igor Brakus, koji je ranije podržavao blokaderske proteste, kritikovao je Rodoljuba Šabića, navodeći da ga je "neprijatno slušati" i da ima "očigledan zdravstveni problem", dok su društvene mreže preplavljene novim uvredama i međusobnim obračunima.

Foto: Printskrin

Blokaderima se dve godine negovanja mržnje i nasilja vraća kao bumerang. Sada i sami od svojih dojučerašnjih saboraca doživljavaju najstrašnije uvrede.

Foto: Printskrin Foto: Printskrin

Dokazani podržavalac blokadera Igor Brakus kaže da je neprijatno slušati Rodoljuba Šabića i da ima očigledan zdravstveni problem.

Ostale uvrede:

Foto: Printskrin

Poklaše se međusobno:

Foto: Printskrin