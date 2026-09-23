Politika

PUKLA TIKVA MEĐU BLOKADERIMA: Do juče saborci, danas jedni druge žestoko vređaju

В.Н.

23. 09. 2026. u 12:53

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SUKOBI i teške reči među nekadašnjim saborcima ne jenjavaju.

ПУКЛА ТИКВА МЕЂУ БЛОКАДЕРИМА: До јуче саборци, данас једни друге жестоко вређају

Foto: Z. Jovanović

 Igor Brakus, koji je ranije podržavao blokaderske proteste, kritikovao je Rodoljuba Šabića, navodeći da ga je "neprijatno slušati" i da ima "očigledan zdravstveni problem", dok su društvene mreže preplavljene novim uvredama i međusobnim obračunima.

Foto: Printskrin

 

Blokaderima se dve godine negovanja mržnje i nasilja vraća kao bumerang. Sada i sami od svojih dojučerašnjih saboraca doživljavaju najstrašnije uvrede. 

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

 

Dokazani podržavalac blokadera Igor Brakus kaže da je neprijatno slušati Rodoljuba Šabića i da ima očigledan zdravstveni problem.

Ostale uvrede:

Foto: Printskrin

 

Poklaše se međusobno:

Foto: Printskrin

 

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