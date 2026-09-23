Politika

"IZ AVIONA SE VIDI DA JE IZMISLIO PRIČU..." Đukanović o navodima Paruna: Lupeta o nekakvim astrolozima i ne znam čemu (FOTO)

В.Н.

23. 09. 2026. u 12:27

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VLADIMIR Đukanović, advokat oglasio se na društvenim mrežama povodom navoda koji su se pojavili u blokaderskom mediju "Danas".

ИЗ АВИОНА СЕ ВИДИ ДА ЈЕ ИЗМИСЛИО ПРИЧУ... Ђукановић о наводима Паруна: Лупета о некаквим астролозима и не знам чему (ФОТО)

Foto: Printskrin

Naime on je komentarisao izjavu Nikole Paruna koji tvrdi da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić raspisao izbore zbog ni više ni manje, nego saveta astrologa.

- Molim vas, pročitajte izjavu ovog idiota koji se lažno predstavlja kao nekakav analitičar. Na stranu što ovo nije period slava, pa se iz aviona vidi da je izmislio priču, ali da lupeta o nekakvim astrolozima i ne znam čemu koji su navodno uticali da Aleksandar Vučić raspiše izbore, to je znak ozbiljnog ludila. Čovek im inače više od godinu dana najavljuje da će tokom 2026.godine biti izbori. Zaista, davati medijski prostor ovakvim osobama je samo po sebi bolesno - naveo je Đukanović u objavi.

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