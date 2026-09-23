Košarka

ŠOK NA MALOM KALEMEGDANU! Stranac iznenada otišao iz Crvene zvezde

М.П.

23. 09. 2026. u 06:23

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KAO grom iz vedra neba!

ШОК НА МАЛОМ КАЛЕМЕГДАНУ! Странац изненада отишао из Црвене звезде

FOTO:KK Crvena zvezda

Talentovani ruski košarkaš Egor Rjabov napustio je redove Crvene zvezde i odlučio da svoju karijeru nastavi sa druge strane Okeana, u Sjedinjenim Američkim Državama, piše "Sportisimo"!

Mladi centar, koji pored ruskog poseduje i pasoš Crne Gore, bio je jedan od ključnih aduta u juniorskoj selekciji kluba sa Malog Kalemegdana.

Rjabov je skrenuo pažnju javnosti sjajnim partijama tokom kvalifikacionog turnira juniorske Evrolige u Beogradu, gde je dominirao u reketu i prosečno beležio oko 13 poena po meču.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

 

Iako je na finalnom turniru u Atini imao nešto skromniji učinak (5,3 poena), njegove fizičke predispozicije privukle su američke skaute.

Nova destinacija mladog centra je poznata Hrišćanska škola „Drim siti“ (DCCS) u Arizoni.

Reč je o jednom od najcenjenijih srednjoškolskih košarkaških programa u Americi, gde će doskorašnji košarkaš Zvezde imati vrhunske uslove za dalji sportski i akademski razvoj.
 

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