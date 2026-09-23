"Ako je kum 30, onda... "! Nećete verovati zbog čega je Bogdan Bogdanović uzeo baš ovaj broj u novom klubu
Spremite se za potpuno novi Hjuston, jer je u Teksas stigao rođeni pobednik
Kapiten reprezentacije Srbije, Bogdan Bogdanović, zvanično je predstavljen kao novi košarkaš Roketsa, a njegovo pojavljivanje na tradicionalnom „Medija deju” izazvalo je pravu euforiju među američkim novinarima.
Nakon što je ovog leta napustio Los Anđeles Kliperse, srpski as je zadužio crvenu opremu i otkrio zašto će u novoj sezoni na leđima nositi broj 31.
Tajna Bogdanovog izbora krije se u kumstvu i prijateljstvu sa nekadašnjim saigračem iz Atlante, Klintom Kapelom.
– Klint i ja imamo sjajnu zajedničku priču još iz dana kada smo igrali finale Istočne konferencije. Dolazio je kod mene u kamp, posećivao je Srbiju i priznajem da je imao veliki uticaj na moj dolazak u Teksas. Kako on u timu nosi broj 30, ja sam logično izabrao 31 da nastavimo niz – uz osmeh je poručio Bogdanović.
Srpski bek dolazi u tim koji je prethodnih godina bio defanzivna sila, ali mu je očajnički nedostajala vatrena moć na spoljnim pozicijama i hladnokrvnost u prelomnim momentima. Bogdan ne krije ogromno samopouzdanje pred novi izazov.
– Moj šut je prirodna stvar. Oduvek šutiram i obožavam to da radim. Ovaj tim ima paklene igrače koji konstantno privlače udvajanja nakon pik-en-rola. To znači da će se za mene otvarati mnogo čistih pozicija i zato smatram da se savršeno uklapam u ovaj sistem. Donosim šut, kreaciju iz drugog plana i lidersko iskustvo kako bismo podigli ovu ekipu na viši nivo.
Bogdanović je posebno naglasio da jedva čeka da zaigra sa „old-skul” plejmejkerom Fredom Vanvlitom, ali i sa turskim čudom od deteta, Alperenom Šengunom.
– Vanvlit čita košarku nekoliko poteza unapred, a Šengun je prototip modernog evropskog centra koji radi apsolutno sve na terenu – poentira, skače i asistira kao plejmejker. Srećan sam što smo konačno na istoj strani nakon godina velikih borbi u kojima smo bili rivali.
Dolaskom srpskog haubice oduševljen je i šef stručnog štaba Ime Udoka, koji veruje da će Bogdanović i Markus Smart potpuno transformisati napad Roketsa, ali i omogućiti da se pravilno dozira minutaža prve zvezde tima Kevana Durenta. Sve je spremno za spektakl u Teksasu – Bogdan kreće u pohod na ono najveće, NBA prsten!
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