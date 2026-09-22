Fudbalski asovi na jednom mestu, dolazak Vujadina Savića najviše iznenadio (FOTO)

Drugo izdanje "Adria Fudbal Foruma" održava se u Beogradu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Vodeći regionalni događaj posvećen edukaciji, razvoju i povezivanju fudbalske industrije u Jugoistočnoj Evropi okupio je u srpskoj prestonici brojne poznate ličnosti.

Čuveni treneri, igrači, ali i funkcioneri dobili su priliku da čuju reč struke i uživaju u otvorenim panelima, razmenjivanju mišljenja i saveta.

"Adria Fudbal Foruma" je juče otvoren, a prvog dana su se među govornicima, između ostalih, našli prvi čovek Trenerske škole FSS Dalibor Zorko, generalni sekretar Zajednice klubova Superlige i Prve lige Darko Ramovš, direktor za Strategiju i razvoj FSS Ranko Stojić, izvršni direktor Sektora za reprezentativne selekcije i edukaciju u FS BiH Darko Ljubojević...

U publici su bila dobro poznata lica poput nekadašnjih trenera Vojvodine Miroslava Tanjge i Dragomira Okuke, čuvenog fudbalera i potom direktora Omladinske škole Crvene zvezde Dragana Mladenovića, doskorašnjeg sportskog direktora Radničkog iz Kragujevca Slavka Perovića, bivšeg i aktuelnog fudbalera Partizana Darka Bašanca i Stefana Mitrovića, kormilara šabačke Mačve Nemanje Glušice...

Ipak, pojavljivanje Vujadina Savića iznenadilo je sve prisutne. Nekada kapiten Zvezde, a potom i pomoćnik u stručnom štabu bio je u medijskoj izolaciji, a posle dugo vremena pojavio se u javnosti vidno nasmejan i raspoložen.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages Vujadin Savić

I danas, drugog dana "Adria Fudbal Foruma" bilo je veoma zanimljivo. Prvo su poznati stručnjaci Milan Rastavac, Žarko Lazetić i Radomir Koković imali interesantno izlaganje na brojne aktuelne teme. Tu su bili i proslavlljeni italijanski golman Karlo Kudićini, skaut zagrebačkog Dinama Hrvoje Jozak, poznati rumunski sudija Ištvan Kovač, selektorka ženske fudbalske reprezentacije Srbije Lidija Stojkanović...

Zatvaranje je rezervisano za najboljeg srpskog trenera Marka Nikolića i čuvenog slovenačkog arbitra Damira Skominu.