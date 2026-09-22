JAKA IZJAVA SRPSKOG TRENERA: Primorani smo da svaštarimo, to je postalo nužno zlo

Moderan fudbal i trenerski poziv doživeli su tektonske promene u poslednjoj deceniji.

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Tehnološka revolucija, poplava statističkih podataka i ubrzan ritam igre postavili su pred struku potpuno nove zahteve. O tome kako izgleda evolucija ove profesije, ali i gde je tu srpski fudbal u odnosu na evropske trendove, na "Andria Fudbal Forumu" govorili su naši istaknuti treneri Milan Rastavac (52), Žarko Lazetić (44) i Radomir Koković (42).

Rastavac je objasnio da se srž trenerskog posla nije promenila, ali jeste put kojim se dolazi do rezultata:

– Kao i svaka tehnologija, tako se i trenerska razvija u samo jednom smeru – ka efikasnosti. Krajnji cilj posla uvek ostaje isti, ali način kako stići do njega teži tome da u što kraćem vremenu postignemo što više. To važi za samu igru – želimo da budemo efikasniji u posedu, opasniji u napadu, ali i čvršći u odbrani kako protivnik ne bi osvajao prostor. Isto se preslikava i na trenažni proces: tražimo vežbe koje će nam za isto vreme doneti više situacija i bolje nas pripremiti. Sve se danas svodi na efikasnost u razmišljanju i organizaciji – naglasio je Rastavac.

FOTO: M. Vukadinović Milan Rastavac

Ipak, poplava informacija sa sobom nosi i ozbiljne opasnosti. Lazetić upozorava na zamku slepog kopiranja i naglašava važnost trenerskog instinkta.

– Danas vam je potrebno svega dva sata da pogledate treninge najboljih trenera sveta i steknete sliku o njihovom radu. Najveća zamka jeste težnja da kopiramo druge samo zato što neko uspešan to radi. Informacije o protivniku, statistike i analize koje dobijamo od skauting službi i članova štaba izuzetno znače, ali i dalje postoji ono što se vidi golim trenerskim okom. Često se podaci i utisak na terenu poklapaju, ali ima situacija kada je razlika ogromna. Za mene je uvek najveći izazov da pronađem konekciju između onoga što pokazuju brojke i onoga što prepoznajemo kao voljni momenat ekipe – poručio je Lazetić.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages Žarko Lazetić

Dok evropski velikani u stručnim štabovima imaju na desetine analitičara, realnost srpskog i regionalnog fudbala znatno je skromnija. Kormilar Železničara iz Pančeva otvoreno govori o limitiranim resursima koji domaće trenere teraju na improvizaciju.

– U našoj zemlji i regionu nemamo uslove za preglomazne stručne štabove i negde smo primorani da "svaštarimo". To je postalo nužno zlo. Zato je ključna podela odgovornosti unutar tima saradnika, kako bismo to svaštarenje sveli na najmanju moguću meru. Fudbal nezaustavljivo ide u pravcu individualizacije trenažnog procesa. Sve više su potrebni specijalisti – treneri za prekide, treneri za specifične faze igre. Čvrsto verujem da je to budućnost i moramo se što pre adaptirati na taj trend. Naš zadatak je da ogroman broj informacija koje dobijamo sažmemo, pojednostavimo i igračima serviramo samo ono najvažnije, kroz jasne mehanizme – zaključio je Koković.

