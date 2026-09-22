Žalgiris pred dolazak Zvezdi obelodanio da ima najveći budžet u istoriji kluba

POČETAK sezone 2026/27 u Evroligi je rezervisan za četvrtak. Jedan od timova koji ima velike ambicije je Žalgiris. To potvrđuje i bidžet kluba iz Kaunasa.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Predsednik šampiona Litvanije, Paulijus Jankunas, izjavio je ovog utorka da budžet ekipe za sezonu 2026/2027. iznosi 28,8 miliona evra i to je najveći budžet u istoriji kluba.

On je naveo da je Žalgiris u prošloj sezoni, umesto planiranih 18,8 miliona evra, ostvario prihod od 24 miliona evra.

- Zadovoljan sam finansijskim rezultatima u prošloj sezoni. Najznačajnije promene su došle od partnera kluba i reklamnih usluga, kao i prihoda od prodaje karata. Želimo da se zahvalimo našim navijačima, koji ne samo da stvaraju fantastičnu atmosferu u Areni, već pružaju i finansijsku podršku - rekao je Jankunas na konferenciji za medije, preneo je zvanični sajt kluba.

Legendarni igrač kluba iz "Žalgirio arene" otkrio je da budžet za predstojeću sezonu iznosi 28,8 miliona evra, pošto je klub obezbedio i dodatnih milion evra od Gradske opštine Kaunas.

Žalgiris je saopštio da u narednoj sezoni očekuje prihod od 26,8 miliona evra. Litvanski klub je naveo da očekuje povećanje prihoda u slučaju da Žalgiris izbori plasman u plej-of Evrolige, a u suprotnom, eventualni manjak biće pokriven iz dobiti ostvarene tokom prethodnih sezona.

- Najveći deo budžeta - 19,7 miliona evra, uključujući poreze - biće usmeren na troškove igrača i stručnog štaba. Iznos od milion evra namenjen je mladom timu, dok će preostala sredstva da se koriste za operativno poslovanje kluba, kao i za opšte i administrativne troškove - saopšteno je iz Žalgirisa.

Košarkaši Žalgirisa će u četvrtak od 20 čaosva gostovati Crvenoj zvezdi u prvom kolu Evrolige.

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