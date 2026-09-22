KOKOVIĆ "POGODIO U METU": Talentovani igraču su nepripremljeni za seniorski fudbal, nisu naučeni da uče

VELIKI broj talenata igra u Srbiji, ali kad dođe trenutak za prelazak u seniorski fudbal, mnogi nestanu sa mape. Da li je upravo to jedan od najvećih problema srpskog fudbala.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Trener Železničara iz Pančeva, Radomir Koković, je u razgovoru na Adria Fudbal Forumu direktno "pogodio u metu" i izneo stav koji bi morao da upali crveni alarm u svim omladinskim školama u zemlji.

– Moje iskustvo pokazuje da igrači koji dolaze iz omladinskih selekcija u prve timove imaju dosta rupa u obrazovanju. Prosto su nepripremljeni za ono što ih čeka u seniorskom fudbalu, i to govorimo o elitnim talentima koji izlaze iz naših najboljih akademija i klubova – jasan je Koković.

On ističe da je pitanje kompleksno, ali da je suština u tome da mladi fudbaleri jednostavno nisu obučeni za zahteve modernog doba.

– Činjenica je da oni nisu dovoljno osposobljeni za fudbal koji se igra na vrhunskom nivou. Mi moramo da težimo tome da prvo vidimo u kom se pravcu kreće fudbal u svetu, pa da na osnovu toga pripremamo igrače za zahteve današnjice, ali i za fudbal koji će se igrati za pet ili deset godina.

FOTO: Novosti

Kako bi što slikovitije objasnio sa čime se suočavaju treneri u radu sa mladima koji zakucaju na vrata prvog tima, Koković je upotrebio upečatljivo poređenje:

– Možda će zvučati malo grubo, ali ne mogu da se otmem utisku da igrači u Srbiji nisu naučeni da uče. To je kao đak koji je posle osnovne škole odmah krenuo na fakultet! To je ogroman izazov sa kojim se suočavam ne samo ja, nego verujem i većina trenera koji rade u našem fudbalu – naglasio je 42-godišnji stručnjak.

Zaključak je jasan – bez korenitih promena u radu mlađih kategorija, jaz između srpskog i evropskog fudbala biće sve veći.

– Zašto je to tako - to je izuzetno široka i kompleksna tema. Ipak, reč je o ključnoj stvari ako želimo da se bavimo ozbiljnijim razvojem i da u nekom doglednom vremenu sustignemo napredniji nivo evropskog fudbala – zaključio je Radomir Koković.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“