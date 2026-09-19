Lautaro utišao Olimpiko: Fantastičan derbi u Rimu završen bez pobednika (VIDEO)

Roma i Inter podelili su bodove u derbiju petog kola Serije A (2:2) na Olimpiku, iako su domaći imali dva gola prednosti.

Tanjug/AP Photo/Gregorio Borgia

Rimljani su do 2:0 stigli u prvom poluvremenu, a Manu Kone je bio čovek utakmice u tom delu susreta sa dva pogotka.

Roma je delovala na putu ka petoj uzastopnoj pobedi, ali je Inter u nastavku potpuno promenio sliku meča.

Lautaro Martinez je sa dva gola predvodio povratak „neroazura“, koji su oba pogotka postigli u drugom delu igre. Prvi u 46, da bi konačan rezulat Argentinac postavio u 79. minutu.

Roma je mogla da sačuva prednost, ali je Malen pri rezultatu 2:1 propustio veliku priliku da reši pitanje pobednika. Inter je do kraja preuzeo inicijativu i u završnici ozbiljno zapretio pred golom srpskog čuvara mreže Mileta Svilara, pa su domaći na kraju imali razloga da budu zadovoljni i bodom.

Roma je tako ostala na vrhu Serije A, ima isti broj bodova kao i Inter (13), ali bolju gol-razliku.