ZRNO ODLIČNOG KVALITETA: Bere se grožđe u Pomoravlju, svi zadovoljni
U TOKU je berba grožđa u svim opštinama Pomoravskog okruga sa oko 12.000 hektara, koliko se nalazi pod vinovom lozom, a poljoprivrednici imaju razloga za zadovoljstvo.
Bele sorte su praktično već obrane i rod je dobar i po prinosu i po kvalitetu jer vinova loza voli toplotu i dobro podnosi nedostatak vode. Ovih dana vinogradari beru uglavnom crvene i crne bobice.
Za grožđe koje će se tek brati bitno je redovno pratiti kvalitet zrna da ne bi došlo do dehidratacije usled još uvek visokih temperatura, savetuju stručnjaci.
Takođe je važno da se plod iz vinograda vrlo brzo transportuje do mesta gde će se prerađivati, kako bi vinari na kraju dobili kvalitetan proizvod.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
MALI PORUČUJE: Globalna kriza neće podići cene goriva u Srbiji, akcize ostaju umanjene
19. 09. 2026. u 14:04
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)