ZRNO ODLIČNOG KVALITETA: Bere se grožđe u Pomoravlju, svi zadovoljni

U TOKU je berba grožđa u svim opštinama Pomoravskog okruga sa oko 12.000 hektara, koliko se nalazi pod vinovom lozom, a poljoprivrednici imaju razloga za zadovoljstvo.

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Bele sorte su praktično već obrane i rod je dobar i po prinosu i po kvalitetu jer vinova loza voli toplotu i dobro podnosi nedostatak vode. Ovih dana vinogradari beru uglavnom crvene i crne bobice.

Za grožđe koje će se tek brati bitno je redovno pratiti kvalitet zrna da ne bi došlo do dehidratacije usled još uvek visokih temperatura, savetuju stručnjaci.

Takođe je važno da se plod iz vinograda vrlo brzo transportuje do mesta gde će se prerađivati, kako bi vinari na kraju dobili kvalitetan proizvod.