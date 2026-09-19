Politika

POSLUŠAJTE JEZIV PLAN BLOKADERA, OVAKO BI NARODU OTIMALI PENZIJE! Sad je jasno što su krili svoj izborni "program" (VIDEO)

Т.Ј.

19. 09. 2026. u 19:59

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DOK se aktuelna vlast bori za konstanto povećanje penzija, blokaderski socijalno-ekonomski plan sastoji se od toga da oduzima građanima njihovo pošteno zaređeni novac.

ПОСЛУШАЈТЕ ЈЕЗИВ ПЛАН БЛОКАДЕРА, ОВАКО БИ НАРОДУ ОТИМАЛИ ПЕНЗИЈЕ! Сад је јасно што су крили свој изборни програм (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Nakon što se saznalo da bi simpatizeri blokadera voleli da "ukinu" Ekspo 2027. u Srbiji, u javnost je dospeo još jedan jeziv plan blokadera – maltene bi ukidali građanima penzije!

Naime, na društvenim mrežama kruži snimak koji je tajno nastao na jednom od blokaderskih sastanaka, a na kojem se jasno čuje kako bi izgledala njihova ekonomska i socijalna politika kada bi predstavnici tzv. "studentsko-blokaderske" liste došli na vlast u Srbiji, a njihov plan je prost u svojoj strahoti – smanjiti ljudima penzije, odnosno "oporezivati ih".

– Ovaj program za penzije je oporezivanje najviših penzija, znači to su penzije iznad 60.000 dinara. To bi obuhvatalo 40 odsto osiguranika. Šta bi se zapravo oporezivalo? Predmet, odnosno objekat oporezivanja bio bi iznos između prosečne penzije i penzije koju osiguranik ima. Znači, ako je prosečna penzija oko 60.000, što će sigurno biti kada mi dođemo na vlast, otprilike 59.000. A to je sada, naravno, nepopularna mera i o tome ne treba pričati u kampanji – skandalozne su reči koje su izgovorene na sastanku Radne jedinice za operacionalizaciju programa, održanom 13. septembra, kako navode korisnici društvenih mreža.

Dok se aktuelna vlast godinama borila za svoje najstarije sugrađane i konstantno radila na povećanju penzija, ali i čestim jednokratnim isplatama pomoći onima sa najmanjim primanjima, blokaderska ideja je da građani novac koji su zaradili pošteno radeći ceo svoj radni vek – vrate njima, jer se blokaderima učinilo da im je taj iznos preveliki!

Poslušajte snimak na Iksu:

Blokaderi su danas dobili i predlog da ukinu Expo, i to od univerzitetske profesorke u penziji Danice Popović, koja im je taj apel uputila preko blokaderske Nove.

(24 sedam)

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