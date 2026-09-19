Fudbal

Igrači Partizana krenuli u svlačionicu posle očajnog poluvremena, pa zbog Grobara morali da se vraćaju nazad

M.M.

19. 09. 2026. u 20:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Navijači su zvali igrače da razgovaraju sa njima

Играчи Партизана кренули у свлачионицу после очајног полувремена, па због Гробара морали да се враћају назад

Foto: Printskrin/Arena sport

Odigrao je Partizan očajno prvo poluvreme u Surdulici, gde su crno-beli, iako su poveli u 18. minutu, do odlaska na odmor primili tri gola i ostali bez isključenog Milana Vukotića.

Prosto je neshvatljivo šta su crno-beli sebi dozvolili, i to nakon što su bolje ušli u utakmicu, promašili zicer, pa pogodili mrežu domaćeg tima.

Radnik je, međutim, nedugo zatim izjednačio, a nakon što je Vukotić dobio dva žuta kartona kartona za nekolkiko sekundi - domaćin je i preokrenuo.

U finišu poluvremena domaćin je dao i treći gol, bacio crno-bele na kolena, što se i te kako nije svidelo Grobarima. Naime, nakon što je sudija Srđan Jovanović odsvirao kraj prvih 45 minuta, igrači Partizana su morali da promene pravac i vrate se kod navijača.

Kadrovi TV Arena Sport su jasno pokazali kako su navijači održali sastanak sa igračima, primetni su bili i tragovi nervoze, da bi izabranici Saše Ilića nedugo zatim otišli u svlačionicu.

Foto: Printskrin/Arena sport

Tekst potpisa

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Tihi zaokret: Trampova ponuda Putinu za kraj rata u Ukrajini
Svet

0 0

Tihi zaokret: Trampova ponuda Putinu za kraj rata u Ukrajini

KADA su se izaslanici američkog predsednika Donalda Trampa - njegov dugogodišnji prijatelj i poslovni partner Stiv Vitkof i zet Džared Kušner - ranije ovog meseca sastali sa Vladimirom Putinom u Kremlju, ruski čelnik delovao je samouvereno. U roku od nekoliko meseci, rekao je, ruske će snage napokon zauzeti celu ukrajinski region Donbas. Rusija je, dodao je, spremna žestoko da udari na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, što bi značilo još jednu tešku zimu za Ukrajinu.

19. 09. 2026. u 08:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVI BISER ZA ZVEZDU I PARTIZAN: Ima 17 godina, dao dva gola za 4 dana, igra za reprezentaciju…

NOVI BISER ZA ZVEZDU I PARTIZAN: Ima 17 godina, dao dva gola za 4 dana, igra za reprezentaciju…