Igrači Partizana krenuli u svlačionicu posle očajnog poluvremena, pa zbog Grobara morali da se vraćaju nazad

Navijači su zvali igrače da razgovaraju sa njima

Foto: Printskrin/Arena sport

Odigrao je Partizan očajno prvo poluvreme u Surdulici, gde su crno-beli, iako su poveli u 18. minutu, do odlaska na odmor primili tri gola i ostali bez isključenog Milana Vukotića.

Prosto je neshvatljivo šta su crno-beli sebi dozvolili, i to nakon što su bolje ušli u utakmicu, promašili zicer, pa pogodili mrežu domaćeg tima.

Radnik je, međutim, nedugo zatim izjednačio, a nakon što je Vukotić dobio dva žuta kartona kartona za nekolkiko sekundi - domaćin je i preokrenuo.

U finišu poluvremena domaćin je dao i treći gol, bacio crno-bele na kolena, što se i te kako nije svidelo Grobarima. Naime, nakon što je sudija Srđan Jovanović odsvirao kraj prvih 45 minuta, igrači Partizana su morali da promene pravac i vrate se kod navijača.

Kadrovi TV Arena Sport su jasno pokazali kako su navijači održali sastanak sa igračima, primetni su bili i tragovi nervoze, da bi izabranici Saše Ilića nedugo zatim otišli u svlačionicu.

Foto: Printskrin/Arena sport Tekst potpisa